Евграфов: никто в Нарве не хочет, чтобы приехал российский танк якобы спасать русских в Эстонии

„В Нарве, однозначно, проживает какое-то количество прокремлевски настроенных людей, но это не значит, что они все поддерживают Путина и войну, – сказал Евграфов в веб-передаче ERR „Прямой эфир из Дома новостей“. – Надо понимать, что у многих нарвитян и жителей Ида-Вирумаа есть тесные связи с Россией, где проживают или захоронены их родственники. Эту связь не разорвать, просто запретив смотреть российские телеканалы. Эта система так не работает! Слишком многое нас связывает с тем, что происходит за рекой. Однако это не значит, что все сидят и мечтают, что придет Россия и нас поработит. Поверьте мне, никто не хочет, чтобы через мост „Дружба“ приехал российский танк якобы спасать русскоязычное население“.

Появившуюся в конце прошлой недели надпись на месте, где стоял нарвский танк, Евграфов считает чистой провокацией с целью разжигания розни. „Это не самая умная акция, потому что объяснения, которые дал человек, признавшийся в Facebook в авторстве, возможно, и имеют какую-то логику, но она, на мой взгляд, немного ущербная. Выбранное для такой надписи место является абсолютно неуместным. И кроме, как разжигание розни, ничего другого это за собой несет“, – подчеркнул он, добавив, что у него возникли вопросы к органам правопорядка: как в пограничной зоне, на объекте с повышенным вниманием, патрули полиции или пограничников не заметили человека, который создавал надпись в течение нескольких часов.

По словам Евграфова, в преддверии 9 мая, еще могут быть подобные провокации: „Не исключаю, что они могут быть сделаны не со стороны нарвитян. Скорее всего, так и будет, потому что это прекрасный повод показать пальцем и сказать, вот, смотрите, в Нарве есть очаги напряжения, которые надо искоренить и решать силовыми методами. Я таких вещей опасаюсь и надеюсь, что люди, живущие в нашем регионе, будут обращать на это внимание и своевременно сообщать полиции“.