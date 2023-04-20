Попасть в дом попечения пожилым людям Нарвы станет проще. Государство планирует помогать(7)
Пожилым людям с июля будет проще получить место в доме попечения. Государство по новой реформе будет помогать в финансировании такой услуги для пенсионеров. Сумма дотаций, которые государство будет выделять, зависит от количества проживающих в местном самоуправлении людей старше 65 лет.
Сейчас в домах попечения во всей Эстонии находится 320 нарвитян. Предполагается, что после реформы сумма оплаты за эту услугу станет посильной не только для тех, кто имеет среднюю пенсию, но и для тех, у кого пенсия меньше, потому что они смогут претендовать на дополнительную компенсацию. За среднюю будут принимать сумму в 635, 89 евро. Поэтому есть вероятность, что возможностью попасть в дом попечения воспользуется большее количество пожилых людей. Цену на такую услугу в Нарве установят на следующей неделе. Ее можно будет узнать на сайте центра социальной работы.
Деньги, если местное самоуправление примет решение, что человек нуждается в круглосуточном уходе, будут приходить на счет пожилого человека. Он сам будет оплачивать пребывание в доме попечения. У местного самоуправления есть право установить предел выплачиваемой компенсации. То есть, если, например, есть возможность у пенсионера попасть в более дешевый дом попечения, а он захочет попасть в самый дорогой, то разницу ему не будут компенсировать.
Определять, нуждается ли человек в услуге круглосуточного присмотра или можно покрыть его потребности с помощью других услуг, будут специалисты департамента социальной помощи. Такую оценку пожилые люди должны будут проходить раз в год.
Предполагается, что город возьмет на себя расходы на оплату труда, рабочую одежду, средства индивидуальной защиты, на вакцинацию и медосмотры, на обучение и супервизию персонала, который непосредственно ухаживает за престарелыми людьми. А пожилой человек будет компенсировать расходы на проживание и питание, коммунальные услуги, амортизацию зданий и помещений, в котором будет находиться, зарплату администрации, вспомогательного персонала, средства гигиены, безрецептурные лекарства, обеспечение досуга, транспортные расходы и некоторые другие. Но в любом случае это станет доступнее для людей.
В настоящее время, по словам руководителя департамента социальной помощи Кристи Мюрк, для тех, кто нуждается в таком постоянном уходе, места найдены. Очередь есть, но в ней находятся те, кто не готов ехать в дома попечения в другие регионы, а ждет место именно в Нарве. Хотя во многих эстонских домах попечения есть свободные места.
Существует вероятность, что количество людей пенсионного возраста, желающих занять место в домах попечения, станет больше, тогда нужно будет увеличить и количество квалифицированного персонала. Пока реформа не началась, это оценить сложно. „Надеюсь, что это небольшая вероятность, хотя со временем, думаю, что все-таки появится необходимость в новых специалистах, - говорит Кристи Мюрк. - При нарвской больнице обучают работников по уходу, они смогут там работать“.
В настоящее время департамент социальной помощи открыл новую вакансию и ищет специалиста, который в том числе будет отвечать за оценку здоровья пенсионеров, претендующих на услугу круглосуточного присмотра.
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.