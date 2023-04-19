Правда ли, что несовершеннолетний томич два года снабжал инсайдами из Кремля блогера Шария и издание Meduza?
В интернете разошлась информация о том, что в Томске задержали подростка, который присылал фейковые новости блогерам и в СМИ под видом источника из Кремля. Мы решили проверить, правда ли это.
О задержании „малолетнего афериста“ в начале апреля 2023 года написали некоторые не самые авторитетные новостные порталы. Новость с цитатами задержанного, где тот признаётся, что каждую неделю придумывал фейковые новости и присылал их в различные издания, разошлась в блогах, на развлекательных форумах и в соцсетях. Её перепостили многие Telegram-каналы, например „Павел Онищенко» (22 000 просмотров на момент написания обзора), „Оптимистка в штатском» (17 000), „Бабка знает всё!» (7000) и др.
Нам не удалось обнаружить новость о задержании жителя Томска на официальных порталах МВД РФ, МВД РФ по Томской области, Следственного комитета РФ или СК РФ по Томской области, где обычно публикуются новости о резонансных задержаниях.
Новость распространяется с иллюстрацией в виде скриншота с оперативной съёмки допроса задержанного с заблюренным лицом. На фото виден логотип телеканала „Россия Вятка“, где, предположительно, был показан сюжет об этой новости. Не совсем понятно, почему региональному телеканалу Кировской области вдруг стала так интересна новость о задержании жителя Томска. К тому же, если посмотреть любой сюжет этого телеканала, можно заметить, что логотип у него сейчас выглядит совершенно иначе. Такой логотип, как на иллюстрации к посту, был у телеканала „Россия“ с 2002 по 2008 год. Поиском по фото не удалось установить первоисточник этого изображения, но, вероятнее всего, это действительно фрагмент оперативной съёмки, показанной по „России“ в тот период.
В тексте новостей (практически идентичном во всех источниках) говорится следующее: подросток сообщил изданию Meduza, что томский губернатор слил себе бензин с машины скорой помощи, и журналисты это опубликовали. Однако найти на сайте издания такую новость не удалось. Также томич якобы отправил блогеру Анатолию Шарию новость о том, что Шойгу предсказал победу Украины, причём даже получил за это 3000 рублей. В Telegram-канале Шария найти такую новость не удалось. Кроме того, блогер прокомментировал новость о задержанном „инсайдере“, задавшись вопросом, где и когда он писал о предсказании Шойгу или ссылался на „наш источник в Кремле“.
Самая ранняя публикация новости, которую „Проверено“ удалось обнаружить, была сделана 6 апреля 2023 года в Telegram-канале „а вот мой яндекс кошелёк“, специализирующемся на сатирических новостях и открыто заявляющем об этом в своём описании. Кроме того, днём позже тот же канал опубликовал пост о том, что некоторые каналы с миллионной аудиторией „украли“ эту новость, а затем заблокировали авторов оригинального поста. При этом те, кто перепостил сообщение, вероятно, сами приняли его за чистую монету и преподнесли своим подписчикам в таком же ключе.
Это уже не первый случай, когда интернет-пользователи, блогеры и даже СМИ покупаются на выдуманные новости, опубликованные в канале „а вот мой яндекс кошелёк“. Ранее „Проверено“ уже разбирало истории о том, что польский премьер-министр предложил Зеленскому передать западные территории Украины Польше, что украинская писательница хотела обязать сограждан, поддерживающих Россию, носить на одежде красную звезду или что официальная представительница Белого дома Карин Жан-Пьер назвала переход Бразилии и Китая на взаиморасчёты в национальных валютах нарушением прав американцев на стабильный курс доллара. Все они оказались полностью вымышленными.
Таким образом, нет ни одного свидетельства того, что некий несовершеннолетний житель Томска действительно распространял фейковые новости под видом источника из Кремля и был за это задержан. Изначально новость появилась в Telegram-канале, специализирующемся на выдуманных новостях, а уже оттуда распространилась по интернету под видом правды.
Итог: Сатирические новости