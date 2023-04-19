Одиночество сыщика. Что мы увидим в третьей части „Аптекаря Мельхиора“

У Шерлока Холмса и Ирен Адлер изначально не было будущего. Первую любовь Эраста Фандорина и единственную жену Джеймса Бонда убили коварные враги. Рядом с Эркюлем Пуаро и Ниро Вульфом женщины как-то вообще не присутствуют (ну, или я не всё о них знаю). Настоящий пытливый ум, видимо, должен быть один либо в буддийском смысле слова, чтобы привязанности отсеклись сами собой, либо в силу сложившихся обстоятельств, чтобы земное не отвлекало его от миссии по избавлению человечества от зла.

Какое-то время Мельхиор Вакенстеде выбивался из этого ряда выдающихся джентльменов. В заключительном фильме трилогии авторы оплошность исправляют и придают тем самым фильму какое-то новое измерение. Правда, одновременно и лишают его самой красивой актрисы, но ради занимательности сюжета, определённо, можно и не на такие жертвы пойти.

То ли я попривык, то ли к третьему фильму авторы, наконец, достигли того, чего собирались достичь изначально. Третий фильм – самый интересный в трилогии с точки зрения сюжета, собственно, детективной составляющей. Здесь она, пожалуй, впервые, занимает однозначно главенствующее место, и все прочие элементы жанра – исторические реалии, комические камео известных актёров, любовная линия (хотя тут напоследок нас даже побаловали постельной сценой) – являются фоном и подпорками, как и должно было быть изначально. „Дочь палача“ гораздо ближе, чем два её предшественника, к классическим канонам детективного жанра, с несколькими последовательными подозреваемыми, с неожиданными твистами в сюжете и, в общем, с правдоподобной искусностью развязки.