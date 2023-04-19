Одиночество сыщика. Что мы увидим в третьей части „Аптекаря Мельхиора“(1)
Кинокритик П.И. Филимонов - о заключительной части главной эстонской трилогии последних лет.
У Шерлока Холмса и Ирен Адлер изначально не было будущего. Первую любовь Эраста Фандорина и единственную жену Джеймса Бонда убили коварные враги. Рядом с Эркюлем Пуаро и Ниро Вульфом женщины как-то вообще не присутствуют (ну, или я не всё о них знаю). Настоящий пытливый ум, видимо, должен быть один либо в буддийском смысле слова, чтобы привязанности отсеклись сами собой, либо в силу сложившихся обстоятельств, чтобы земное не отвлекало его от миссии по избавлению человечества от зла.
Какое-то время Мельхиор Вакенстеде выбивался из этого ряда выдающихся джентльменов. В заключительном фильме трилогии авторы оплошность исправляют и придают тем самым фильму какое-то новое измерение. Правда, одновременно и лишают его самой красивой актрисы, но ради занимательности сюжета, определённо, можно и не на такие жертвы пойти.
То ли я попривык, то ли к третьему фильму авторы, наконец, достигли того, чего собирались достичь изначально. Третий фильм – самый интересный в трилогии с точки зрения сюжета, собственно, детективной составляющей. Здесь она, пожалуй, впервые, занимает однозначно главенствующее место, и все прочие элементы жанра – исторические реалии, комические камео известных актёров, любовная линия (хотя тут напоследок нас даже побаловали постельной сценой) – являются фоном и подпорками, как и должно было быть изначально. „Дочь палача“ гораздо ближе, чем два её предшественника, к классическим канонам детективного жанра, с несколькими последовательными подозреваемыми, с неожиданными твистами в сюжете и, в общем, с правдоподобной искусностью развязки.
Возможно, Нюганен только к третьему фильму по-настоящему разошёлся (вариант – понял специфику жанра), возможно, впрочем, что я как зритель перестал отвлекаться на дополнительные украшения и сосредоточился на главной мелодии. А в остальном мало что изменилось – постоянные герои и характеры остаются прежними, без особенного развития, которое, впрочем, в фильмах такого жанра чаще всего только идёт во вред. Казалось бы, измениться как раз Мельхиору, например, самое время, но, потеряв жену (это всё равно не спойлер, так что совесть моя чиста), он горюет довольно недолго и не слишком, кажется, глубоко. Впрочем, значительно меняется его карательная политика в отношении преступника. Но, в конце концов, это всё-таки Средние века, и, наоборот, предыдущие две истории, скорее, настораживали своим относительным гуманизмом, вроде бы эпохе не особенно свойственным.
В целом, теперь, имея полную картину, можно сказать, что трилогия, скорее, удалась. Думаю, что она войдёт в золотой фонд отечественного кинематографа, не так уж и много у нас жанровых фильмов. Её, безусловно, будут многократно повторять по телевидению, и для многих сограждан она станет своеобразным „comfort movie“. И в этом, конечно, нет ничего страшного, люди старались, люди с любовью делали своё дело так, как они его понимали. Если сравнивать „Аптекаря Мельхиора“ с лучшими образцами детективного жанра даже в кино, он, пожалуй, сильно им уступает, но на внутреннем уровне рядом просто нечего поставить – я навскидку не помню других эстонских детективов.
Так что пусть он будет ориентиром, который попытаются преодолеть другие кинематографисты.