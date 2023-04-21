Пациент остался без зубов и без денег: в Эстонии нет гарантий на стоматологическое лечение?(28)
Оказание стоматологических услуг на протяжении долгого времени в топе по нареканиям среди жителей Эстонии. Многих интересует гарантия на сделанную работу, порой долгую и весьма дорогостоящую. Но когда возникает проблема, в госструктурах разводят руками — стоматологические услуги, по их мнению, не относятся к медицинским, а значит, гарантии нет. Все на совести клиники и лечащего врача, которые зачастую решать вопрос не спешат. Что делать пациенту, столкнувшемуся с некачественно оказанной стоматологической услугой? И что требуется, чтобы доказать свою правоту? В непростой ситуации разбирался RusDelfi.
Однажды утром мужчина почувствовал что-то неладное.
„Я открыл рот, а оттуда выпал зуб. Прямо мне на ладошку. Я думал, что такого не бывает, — вспоминает Алексей и с облечением вздыхает. — Хорошо, что я его не проглотил“.
Оказалось, не простояв и двух лет, выпал тот самый установленный имплант.
„Врач обещал, что имплант будет практически вечен, — огорчен мужчина. — Лечение само по себе длилось достаточно долго, около восьми месяцев. Это подготовка, операции с десной, совсем рядом — гайморова пазуха. Я потратил порядка 2,5 тысяч евро“.