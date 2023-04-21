Здоровье
21.04.2023, 12:45

Пациент остался без зубов и без денег: в Эстонии нет гарантий на стоматологическое лечение?

 (28)
„2500 евро — и нет гарантии?“ Отвечают юрист и госструктуры

Оказание стоматологических услуг на протяжении долгого времени в топе по нареканиям среди жителей Эстонии. Многих интересует гарантия на сделанную работу, порой долгую и весьма дорогостоящую. Но когда возникает проблема, в госструктурах разводят руками — стоматологические услуги, по их мнению, не относятся к медицинским, а значит, гарантии нет. Все на совести клиники и лечащего врача, которые зачастую решать вопрос не спешат. Что делать пациенту, столкнувшемуся с некачественно оказанной стоматологической услугой? И что требуется, чтобы доказать свою правоту? В непростой ситуации разбирался RusDelfi.

Однажды утром мужчина почувствовал что-то неладное.

„Я открыл рот, а оттуда выпал зуб. Прямо мне на ладошку. Я думал, что такого не бывает, — вспоминает Алексей и с облечением вздыхает. — Хорошо, что я его не проглотил“.

Оказалось, не простояв и двух лет, выпал тот самый установленный имплант.

„Врач обещал, что имплант будет практически вечен, — огорчен мужчина. — Лечение само по себе длилось достаточно долго, около восьми месяцев. Это подготовка, операции с десной, совсем рядом — гайморова пазуха. Я потратил порядка 2,5 тысяч евро“.

После случившего Алексей сначала обратился в клинику, где ему ответили, что доктор, который устанавливал имплант, там больше не работает. „Вопрос надо решать с врачом, а не с клиникой“, — вспоминает Алексей.

Оставить комментарий Читать комментарии (28)
RusDelfi
Закладка
Поделиться
Комментарии