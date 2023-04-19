Звезда НБА Гэри Пэйтон о баскетболистах из Эстонии: хороших игроков мы с радостью заберем в НБА(3)
Гэри Пэйтон, один из лучших разыгрывающих защитников в истории НБА, и Кубок Ларри О'Брайена во вторник впервые прибыли в Эстонию по приглашению OlyBet. Корреспондент RusDelfi поговорил с легендарным игроком, который рассказал о планах совместного сотрудничества и о противостоянии с Майклом Джорданом.
Гэри Пэйтон, которому сейчас 54 года, играл в НБА с 1990 по 2007 год и провел большую часть своей карьеры в команде Seattle Supersonics, с которой дошел до финала лиги в 1996 году, где играл против Майкла Джордана и Chicago Bulls. В том же году Пэйтон был выбран лучшим защитником НБА, а из-за агрессивного стиля игры получил прозвище The Glove или „Перчатка“.
Пэйтон является одним из послов НБА, который время от времени путешествует по миру. „Как представитель НБА, я могу выбирать, в какие страны ехать, и я благодарен за то, что по работе оказался в такой замечательной стране, как Эстония, где я могу впервые встретиться с местными фанатами баскетбола и сделать НБА для них ещё ближе“, — сказал он.
В Эстонии Пэйтон помогает продвигать партнера NBA OlyBet и саму лучшую баскетбольную лигу мира. „Я хочу дать молодым игрокам надежду, что однажды они тоже смогут попасть в НБА“, — сказал он.
Как вам Таллинн, успели погулять по городу, какие впечатления? Есть ли у него что-то общее с Сиэтлом, где вы провели свои лучшие баскетбольные годы?
Я только приехал. Пока все прекрасно. Пресс-конференция организована на уровне. Буду рад сейчас погулять и осмотреться. У нас есть программа на сегодня и завтра, с удовольствием познакомлюсь с городом. Пойдем вечером в спортзал и посмотрим. Все-таки в Сиэтле я провел 13 лет, а тут первый раз, тяжело сравнивать.
Есть какие-то идеи или планы, которые можно осуществить в Эстонии, благодаря будущему сотрудничеству?
Мы всегда открыты к любому сотрудничеству. Увидим здесь хороших игроков - с радостью заберем их в НБА. Посмотрим. Мы для того и приехали. Мы хотим делать НБА лучше.
Знакомы ли вы с эстонским баскетболом?
Пока ничего не знаю, но потому я и приехал - посмотреть, познакомиться. Пока в НБА играл всего один эстонец (Мартин Мюйрсепп - прим.ред.), нам хотелось бы, чтобы их было больше.
Есть в планах сотрудничество с эстонским баскетбольным союзом?
Пока сотрудничества нет, но хотим, чтобы оно было.
Баскетбол очень популярен среди местного населения, насколько реально привезти сюда звездных игроков для мастер класса или организовать детский лагерь?
Да, мы так и хотим делать. Собирать молодежь, давать им надежду, делиться знаниями.
НХЛ проводят некоторые свои матчи регулярного чемпионата в Европе, насколько реально провести игру НБА в Таллинне?
Да, конечно. Мы хотим проводить игры НБА везде, где есть в этом заинтересованность, есть фанаты.
Вы в свое время играли против легендарного Майкла Джордана. Что осталось в памяти от этого противостояния?
Знаете, у меня хорошие воспоминания обо всей карьере в НБА. За эти годы много разного случилось, но у меня остались хорошие воспоминания о них, о каждом дне. Джордан был хорош, но я бы не стал его отдельно выделять, я играл против многих великих баскетболистов.
В сериале The Last Dance он говорит, что противостояние с вами было личным для него, потому что вас считали лучшим в мире защитником. Было ли оно личным для вас?
Для меня абсолютно нет. Джордан высказался, как он это обычно делает. И я бы его не уважал, если бы он сказал по-другому. Но для меня это не было каким-то личным противостоянием.
Кого вы считаете лучшим баскетболистом в нынешнее время и почему?
Не знаю. Все по-прежнему восхищаются Леброном Джеймсом и всем, что он делает. Но я бы не стал выделять кого-то одного. Сейчас много отличных баскетболистов, не хочу выбирать одного.
Почему MVP в NBA в последнее время завоевывают европейцы?
Раз это происходит, это заслуженно. Нельзя быть предвзятыми. Если они показывают отличную игру, они должны получать награды.
Что изменилось в NBA с того времени, когда вы играли? Кроме количества нулей в контрактах, конечно.
Все изменилось: правила, игровые скорости… Конечно, и деньги тоже теперь другие. Невозможно что-то одно выделить. Даже коллективное соглашение с лигой сейчас другое. Я уже так давно в баскетболе, что сменилась не одна эпоха.
Если говорить лично обо мне, то я сейчас более популярен, чем когда играл. Для меня всегда было очень важно, что со мной будет после баскетбола. Это большая честь - иметь возможность путешествовать и знакомить с баскетболом. Спустя 16 лет после завершения карьеры, меня все еще узнают.
Сейчас много обсуждают возможное возвращение российских спортсменов на международные турниры. Что вы по этому поводу думаете?
Если это получится организовать - то почему нет?
Насколько сильно изменилось отношение к российским баскетболистам в НБА после начала войны в Украине?
Мы даем шанс каждому. Если ты достаточно хорош, чтобы играть в НБА - показывай себя. А откуда ты - неважно. Пускай даже с Марса, из космоса. Если можешь - покажи.
Если бы в нынешнее время вам пришлось играть против России, вы бы вышли на площадку?
Не знаю… Очень тяжело сказать. Мы привыкли играть против кого угодно и в любых условиях. В баскетбол играют повсюду. Если у нас в календаре игра - надо просто выходить и побеждать любого соперника. Вот и все.
Что вы посоветуете молодым игрокам, мечтающим об НБА?
Посоветую много работать и тренироваться не смотря ни на что. И не забывать о своей мечте. Метить высоко. Выбрать цель и идти к ней. А если нет большой цели, то и начинать играть нет смысла. И, конечно, работать, работать, выкладываясь на все 100.
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