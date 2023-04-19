МНЕНИЕ | Казус Андреса Мустонена: когда критика переходит в травлю

Андрес Мустонен - гордость эстонской культуры и один из немногих ее представителей, кого хорошо знают за пределами страны. Мы привыкли к жесткой реакции на конкретную поддержку России. Но в случае с Мустоненом, не ездившим в Крым и не поддерживающим агрессию, соотношение его „прегрешений“ и реакции на них выглядит спорно, пишет публицист Валерий Сайковский.