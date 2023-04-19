Мнение
19.04.2023, 11:49

МНЕНИЕ | Казус Андреса Мустонена: когда критика переходит в травлю

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Яака Йоалу довели интриги и упреки
Валерий Сайковский
публицист
Андрес Мустонен
Андрес Мустонен
ФОТО: Vallo Kruuser | Delfi Meedia

Андрес Мустонен - гордость эстонской культуры и один из немногих ее представителей, кого хорошо знают за пределами страны. Мы привыкли к жесткой реакции на конкретную поддержку России. Но в случае с Мустоненом, не ездившим в Крым и не поддерживающим агрессию, соотношение его „прегрешений“ и реакции на них выглядит спорно, пишет публицист Валерий Сайковский.

Его творческая деятельность продолжается уже полвека, и он сам считает, что в нынешней ситуации не делал ничего, что выходило бы за пределы его обычной деятельности. Он всегда был далек от любой политики.

И вдруг обрушились гром и молнии. Трудно избавиться от ощущения, что специфически понимаемая активная помощь Украине принимает гипертрофированные формы, становится похожа на игру без правил и начинает негативно влиять на жизнь в Эстонии.

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