ФОТО и ВИДЕО | Плей-офф ЧЭ по баскетболу: баскетболисты Кейла, сыгравшие при аншлаге, проиграли Тартускому университету

Клуб из Тарту выиграл первую четверть матча, прошедшего при аншлаге, то есть 622 человек, 23:21, но к свистку на перерыв хозяева поля вырвались вперед со счетом 43:42. Гости совершили решающий рывок в третьей четверти, которую выиграли аж 27:10. В начале последней четверти разница составляла уже более 20 очков и сомнений в победителе уже не было.