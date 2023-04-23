ПОДКАСТ | Криптовалюта и Binance для чайников: что это такое и как торговать цифровыми деньгами

О криптовалюте знают многие, но не все понимают, зачем она и как ее использовать. Вдобавок набирает популярность криптобиржа Binance, где легко можно покупать криптовалюту, затем продавать по выгодней цене. Менеджер по развитию Binance странах Балтии Полина Бротье поделилась информацией о возможностях заработка на платформе, подводных камнях системы и новых разработках.