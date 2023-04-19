За провоз монет - в Сибирь! Историк рассказал, как в Нарве задержали немца за невинный поступок

Начало 1740-х годов было смутным временем в Российской империи: настала эпоха политических интриг и государственных переворотов.

Из Нарвы по реке и морю можно было по морю попасть во многие города Восточной и Западной Европы, поэтому в местном порту ошивалось множество подозрительных личностей: любителей лёгкой наживы, контрабандистов, пиратов и прочих проходимцев.

В ноябре 1747 года таможня задержала немца, который направлялся к себе на родину.

Звали его Каспар Шраде, был он, с его слов, пуговичным подмастерьем. При обыске у него обнаружили пять рублей с портретом императора Иоанна III Антоновича. Подмастерье был арестован и отправлен в Петербург в орган политического сыска — Тайную канцелярию.

Там он признался, что хотел привезти из России что-нибудь своим братьям, и монеты с профилем юного императора показались ему подходящим подарком, а одну монетку он хотел оставить себе на память, так как семья его происходила из тех же мест, что и Антон Ульрих Брауншвейгский — отец Иоанна III и муж Анны Леопольдовны (великая княжна, внучка Ивана V по матери, правительница-регент Российской империи с 9 ноября 1740 по 25 ноября 1741 при своем сыне, малолетнем императоре Иоанне).

Шраде осудили и сослали в Оренбург с приговором: „На житье вечно“.

За что же он был столь жестоко наказан и почему вообще на него обратили внимание, ведь тогда в России жило немало немцев?

Оказывается, наш герой держал путь в Брауншвейг-Люнебургское герцогство, на родину принца Антона Ульриха, а отношения у России с этим герцогством были крайне напряженные.

Иоанн III Антонович (1740–1764) — российский император из Брауншвейгской ветви династии Романовых. Был провозглашен российским самодержцем в возрасте двух месяцев, но его правление стало формальным и длилось всего год — с октября 1740 по ноябрь 1741 года.

Он был свергнут будущей императрицей Елизаветой Петровной и провел почти всю жизнь в одиночном заключении.

После дворцового переворота 1741 года и прихода к власти Елизаветы Петровны монеты с изображением предшественника были строго запрещены. Их хранение и тем более использование считалось государственной изменой и с 1745 года каралось пожизненной ссылкой. Вот почему Каспара Шраде ждала незавидная судьба.