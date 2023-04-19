Позывной „Зенит“, тайные разведывательные боксы на крышах и море антенн. Как нас прослушивает российская разведка

Если вы планируете принять участие в акции протеста у здания российского посольства в любой европейской столице, не забывайте смотреть вверх, улыбаться и махать рукой. Скорее всего, за вами следят не только видеокамеры, но и другие устройства слежения, которые собирают о вас гораздо больше информации, чем просто запечатлевают вашу улыбку.