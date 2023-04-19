Эстонский экспресс
19.04.2023, 11:46

Позывной „Зенит“, тайные разведывательные боксы на крышах и море антенн. Как нас прослушивает российская разведка

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Eesti Ekspress вместе со своими партнерами из Европы прогулялся по крышам зданий, где расположены российские посольства, и обнаружил, что россияне ведут радиоэлектронную разведку прямо из центра многих столиц.

Если вы планируете принять участие в акции протеста у здания российского посольства в любой европейской столице, не забывайте смотреть вверх, улыбаться и махать рукой. Скорее всего, за вами следят не только видеокамеры, но и другие устройства слежения, которые собирают о вас гораздо больше информации, чем просто запечатлевают вашу улыбку.

На улице Бетховена в Варшаве стоит не очень приметный 12-этажный жилой дом. Здание в условном Ласнамяэ польской столицы окружает двор, огороженный колючей проволокой. Неподалеку от дома есть детская площадка, но там никого нет. По вечерам только в десятке квартир горит свет.

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