МНЕНИЕ | Кремль понял, что проигрывает

Российская верхушка понимает, что проигрывает войну и хочет её временно заморозить. Даже террорист Пригожин об этом пишет. Хотя его статья называется „Только честный бой: никакого договорняка“, она посвящена именно поискам возможностей для такого договорняка с Западом. Российские условия – заморозка конфликта по нынешней линии разделения противоборствующих сторон, позволяющая „переварить“ захваченные территории.

Пригожин пишет: „Для власти и для общества в целом сегодня необходимо поставить какую-то жирную точку в СВО. Идеальный вариант – это объявить об окончании СВО, сообщить всем о том, что Россия достигла тех результатов, которые планировала... Теперь остается только одно: намертво закрепиться, закогтиться на тех территориях, которые уже есть“.

Вероятно, Пригожин получил заказ на такой „слив“ от администрации президента (иначе не решился бы). Этого хотел бы и сам Путин, но так, чтобы предложения о заморозке конфликта поступили ему от США и Евросоюза.

Кремль устами Пригожина обращается к Западу: позвольте нам заморозить войну и забрать то, что мы захватили, а если не дадите это сделать и поможете Украине наступать, вам же хуже будет – Россия тогда еще больше милитаризируется, фашизируется, вместо умеренных бюрократов придут к власти люди типа меня (Пригожина) и будут воевать с вами до последнего русского. Российские власти по своей обычной уголовной практике пытаются навязывать договорняк с помощью шантажа.

Однако этих нелепых шантажистов никто больше не боится, и договариваться с ними не будут. Их просто раздавят.