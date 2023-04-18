МНЕНИЕ | Цена за не молчание - 25 лет

Российский оппозиционный политик Владимир Кара-Мурза приговорен московским городским судом по трем статьям УК РФ в общей сложности на 25 лет колонии. Семь лет он получил по делу о „военных фейках“, три года по делу об участии в деятельности „нежелательной“ организации и 18 лет за „государственную измену“. В сущности, Кара-Мурзе отомстили за „список Магнитского“, который он когда-то лоббировал в США вместе с покойным Борисом Немцовым и за жесткую антивоенную позицию, высказанную сразу после начала Российской агрессии в Украине. Кара-Мурза пострадал за желание быть в российской политике вместе с другими лидерами оппозиции и разделил их судьбу на ближайшие годы.