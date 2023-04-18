Мнение
18.04.2023, 15:02

МНЕНИЕ | Цена за не молчание - 25 лет

 
Сергей Ковальченко
журналист
Владимир Кара-Мурза
Владимир Кара-Мурза
ФОТО: Dmitry Serebryakov | Scanpix

Приговор Кара-Мурзе испугал даже сторонников Путина, отмечает журналист Сергей Ковальченко.

Российский оппозиционный политик Владимир Кара-Мурза приговорен московским городским судом по трем статьям УК РФ в общей сложности на 25 лет колонии. Семь лет он получил по делу о „военных фейках“, три года по делу об участии в деятельности „нежелательной“ организации и 18 лет за „государственную измену“. В сущности, Кара-Мурзе отомстили за „список Магнитского“, который он когда-то лоббировал в США вместе с покойным Борисом Немцовым и за жесткую антивоенную позицию, высказанную сразу после начала Российской агрессии в Украине. Кара-Мурза пострадал за желание быть в российской политике вместе с другими лидерами оппозиции и разделил их судьбу на ближайшие годы.

Басманный суд Москвы 22 апреля 2022 года арестовал Владимира Кара-Мурзу. Это произошло в день рождения вождя мирового пролетариата Владимира Ленина, который в свое время бежал из царской России и вернулся только после того, как там случилась революция. Кара-Мурза, наоборот вернулся из-за границы в Россию в самое опасное время, когда страна только начала воевать, а ее власть дала всем понять, что не потерпит никакой другой точки зрения на происходящее в Украине, кроме официальной.

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