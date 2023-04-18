Кремль: Путин приезжал в Херсонскую область и „ЛНР“

Президент РФ Владимир Путин приезжал в Херсонскую область на юге Украины, сообщили в Кремле. Он посетил находящуюся там группировку российских войск „Днепр“, участвующую в российском вторжении в Украину, и заслушал доклады командующего этой группировкой генерал-полковника Олега Макаревича, командующего ВДВ генерал-полковника Михаила Теплинского, указывается на сайте российского президента во вторник, 18 апреля.

Кроме того, Путин посетил штаб национальной гвардии „Восток“ в самопровозглашенной „ЛНР“, указывается далее. „Глава государства поздравил военнослужащих с праздником Пасхи и передал им в дар копии икон“, - отметили в Кремле. О времени визитов не сообщается.

В марте Путин приезжал в Мариуполь

В марте текущего года Путин впервые с начала полномасштабного вторжения в Украину побывал в этой стране, посетив аннексированный Мариуполь. Он приехал в Донбасс поздним вечером 18 марта, спустя чуть более суток после выдачи ордера на его арест Международным уголовным судом (МУС). По данным пресс-службы Кремля, он прилетел в Мариуполь на вертолете, затем проехал по ночному городу за рулем автомобиля и посетил вновь построенный после разрушения российскими обстрелами микрорайон.

Издание „Верстка“ пишет, что визит Путина вызвал возмущение у остающихся в городе жителей. Он посетил единственный вновь отстроенный микрорайон в полностью разрушенном городе, заявляют они и подчеркивают, что Путину не показали пустые котлованы от бывших фундаментов, а также дома без окон, дверей, водоснабжения и отопления.

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