Запуск ракеты Илона Маска Starship - самой большой в истории ракетостроения - отложен

Старт был намечен на 8 утра по местному времени (14:00 по Лондону) в понедельник со специальной площадки в городе Бока-Чика в Техасе. По замыслу, ракета должна совершить почти полный оборот вокруг земного шара - однако в самый последний момент запуск было решено перенести.

Глава SpaceX изначально призывал всех, кто следит за приготовлениями к запуску, умерить свои ожидания, так как на старте не исключены технические проблемы - как в итоге и получилось.

„Это первый запуск очень сложной гигантской ракеты, который может и не состояться, - предупреждал Маск в „Твиттере“. - Мы будем очень осторожны, и если что-то вызовет наши опасения - отложим запуск“.

Посмотреть на премьерный запуск на побережье Мексиканского залива собрались тысячи зрителей, которые в итоге остались без шоу.

Илон Маск рассчитывает на то, что ракета Starship полностью перевернет индустрию ракетостроения и освоения космоса.

Она предназначена для полного и быстрого повторного использования и, по замыслу Маска, сможет совершать несколько рейсов в день, доставляя на орбиту людей или грузы.

Маск также рассматривает Starship как транспортное средство, которое может открыть эру межпланетных путешествий для обычных людей.

Верхний и нижний сегменты корабля тестировались отдельно друг от друга, в понедельник им впервые предстояло подняться в сцепке.

Саму ракету несколько раз запускали на относительно небольшую высоту.

Нижняя часть, названная разработчиками Super Heavy (сверхтяжелая) представляет собой гигантский ускоритель с 33 двигателями.

В феврале запуск протестировали статично - закрепив ракету на стартовой площадке и вдвое снизив мощность двигателей.

Если, как планируется, при запуске SpaceX выйдет на 90-процентную тягу, нижняя ступень должна обеспечить ракете мощность, близкую к 70 меганьютонам. Это эквивалентно силе, необходимой для обеспечения взлета почти 100 сверхзвуковых авиалайнеров Concorde.