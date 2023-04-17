ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (418-й день) | Словакия передала Украине все обещанные МиГ-29. На очистку Украины от мин уйдет десятилетие

„Способы направления повесток ещё должно установить Правительство отдельным актом, который не принят“, - говорится в заявлении министерства. Там же сказано, что еще не создан и реестр повесток, который также является частью нового закона.

В заявлении Минцифры (оно размещено в телеграм-канале ведомства) сказано, что в принятом законе о цифровизации воинского учёта не указано, что электронные повестки будут направляться через „Госуслуги“.

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России опровергло заявление о том, что этой весной повестки в армию будут рассылаться через Госуслуги.

Минцифры РФ опровергло заявления о том, что повестки через „Госуслуги“ будут рассылаться этой весной

Финансовая помощь - деньги на поддержание финансовой системы страны и функционирования государства - учитывается отдельно от военной и гуманитарной помощи.

В 2022 году Украина, согласно январскому отчету НБУ, получила 32,1 млрд долларов финансовой помощи. 12 млрд из этой суммы дали США, 8 млрд - Евросоюз.

Николайчук сказал об этом в Вашингтоне в интервью Bloomberg TV.

„В этом году ситуация выглядит значительно лучше, чем в прошлом. В 2023 году ожидается 42 млрд долларов США финансовой помощи [...] Финансовая поддержка наших партнеров очень важна в это непростое для Украины время“, - цитирует пресс-служба Национального банка Украины заместителя глаывы НБУ Сергея Николайчука.

В этом году Украина, по словам заместителя главы украинского центробанка, должна получить 42 млрд финансовой помощи.

В этом году Украина рассчитывает получить 42 млрд долларов финансовой помощи - Нацбанк

В секретных документах Пентагон а нашли предполагаемую дату начала контрнаступления Украины — 30 апреля.

Оппозиция в Чехии призвала правительство последовать примеру Венгрии и Польши, но решение пока не принято. Большая часть украинского зерна экспортируется через Черное море, но российское вторжение в прошлом году нарушило пути экспорта и привело к тому, что большое количество зерна оказалось в Центральной Европе.

Страны пробуют защитить свои сельскохозяйственные отрасли от дешевого импорта, ограничения продлятся до конца июня. Евросоюз раскритиковал это решение, заявив, что государства-члены ЕС не могут в одностороннем порядке вводить такие правила.

Словакия вслед за Польшей и Венгрией временно приостановит импорт зерна и других продуктов из Украины, заявил в понедельник представитель правительства.

Словакия временно приостановит импорт зерна и других продуктов из Украины

„“Черноморская зерновая инициатива“ под угрозой закрытия из-за РФ. Снова никаких проверок в Турции с тех пор, как Россия настаивает на своем списке для участия в ней. Это неприемлемо и противоречит условиям программы. Украина против вмешательства в наши порты. Полагаемся на реакцию Турции и ООН“, - написал в своем Twitter вице-премьер-министр по вопросам восстановления Украины Александр Кубраков.

Программа „Черноморская зерновая инициатива“, которая позволяет экспортировать зерно через черноморские порты, находится под угрозой закрытия из-за того, что Россия продолжает блокировать проверки кораблей в турецких водах.

„Россия снова блокирует в Черном море 50 судов со срочно необходимым зерном. ЕС поддерживает ООН и продолжит поддерживать [украинский] экспорт по „коридорам солидарности“, по которым мир получил 25 млрд тонн зерна“, - написал в понедельник в твиттере Боррель.

Россия, саботируя выполнение „зерновой сделки“, заблокировала 50 сухогрузов, готовых везти на экспорт украинское зерно - об этом в понедельник вслед за украинскими официальными лицами заявили глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель и посол США в Украине Бриджит Бринк.

Украина не видит фактов поставок России китайского оружия - секретарь СНБО

Украина не видит фактов поставок Пекином оружия для России, прокомментировал информацию из утечки Пентагона секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

„Если бы оно здесь появилось, вы помните, когда появились иранские ударные беспилотники, мы сразу об этом сделали заявление. Мы их разобрали, как говорится, по косточкам, и даже данные тех стран, компоненты которых там были использованы. Мы к ним обратимся официально, с вопросом, почему так произошло и это нужно обязательно прекратить. Китайского вооружения мы сейчас на нашем фронте не видим“, - отметил он.

Ранее американское издание Washington Post опубликовало расследование, в котором говорилось, что Китай передаст России вооружение, Китай это отрицал.

Словакия передала Украине все 13 истребителей МиГ-29, которые обещала

Словакия передала Украине все 13 обещанных истребителей МиГ-29, о которых сообщала в марте.

Первые четыре самолета Словакия поставила в прошлом месяце. Это вторая страна-член НАТО после Польши, которая пожертвовала Украине истребители. В начале апреля Польша передала несколько самолетов, точное количество не сообщалось.

Ранее премьер-министр Словакии Эдуард Хегер заявлял в поддержку передачи боевых самолетов Украине, что его правительство находится „на правильной стороне истории“.

Британская разведка: вероятно, потребуется не меньше 10 лет, чтобы очистить Украину от мин

Из Украины практически ежедневно поступают сообщения о жертвах среди гражданского населения, связанных с минами, чаще всего из Херсонской и Харьковской областей, ранее частично оккупированных Россией, пишет в своем ежедневном отчете военная разведка Минобороны Великобритании.

Риск подорваться на мине растет с приходом весны и активизацией сельскохозяйственной деятельности, предупреждают авторы отчета.