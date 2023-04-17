17.04.2023, 22:17
ФОТО и ВИДЕО | Чемпионат Эстонии по баскетболу: Пярнуский клуб одержал победу и сравнял счет в четвертьфинальной серии
В понедельник в чемпионате Эстонии по баскетболу PAF состоялась вторая игра четвертьфинальной серии между пярнуским клубом „Садам“ и клубом из Рапла „Авис Утилитас“, в котором „Садам“ одержал победу со счетом 83:71 и сравнял свет в серии.
Баскетболисты Пярну выиграли первую четверть 20:16, а во второй четверти гости сократили отставание в счете и на перерыв команды ушли при счете 41:40. К концу третьей четверти клуб из Рапла проигрывал со счетом 53:60, и хотя последняя четверть гости смогли сократить отставание до пяти очков. Пярну „Садам“ одержал победу 83:71.