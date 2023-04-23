23.04.2023, 10:15
Белов просто любил химию. Поэтому он начал самостоятельно „варить“ наркотики: сначала в подворотнях, а потом и в подвале многоквартирного дома(5)
Однако вместо классической учебной программы владелец тетради штудировал такие темы, как „Кристаллизация мета методом нацистов“ или „Синтез мета методом Shake and Bake“. На обложке тетради значится: „Амфетамин“.
Все это — учеба по изготовлению метамфетамина. 35-летний Рауно обустроил лабораторию по производству наркотиков в подвале многоквартирного дома.
„Объясните, пожалуйста, содержание этих записей“, — попросил Рауно следователь полиции во время допроса, состоявшегося через некоторое время после того, как была найдена тетрадь в зеленой обложке.