Однако вместо классической учебной программы владелец тетради штудировал такие темы, как „Кристаллизация мета методом нацистов“ или „Синтез мета методом Shake and Bake“. На обложке тетради значится: „Амфетамин“.

Все это — учеба по изготовлению метамфетамина. 35-летний Рауно обустроил лабораторию по производству наркотиков в подвале многоквартирного дома.

„Объясните, пожалуйста, содержание этих записей“, — попросил Рауно следователь полиции во время допроса, состоявшегося через некоторое время после того, как была найдена тетрадь в зеленой обложке.

Любитель химии

„Мне нравится химия“, — признался Рауно.