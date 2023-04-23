Эстонский экспресс
23.04.2023, 10:15

Белов просто любил химию. Поэтому он начал самостоятельно „варить“ наркотики: сначала в подворотнях, а потом и в подвале многоквартирного дома

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ТЕТРАДЬ С РЕЦЕПТАМИ: Рауно тщательно, словно на уроке химии, выписывал в тетрадь рецепты по приготовлению метамфетамина.
ТЕТРАДЬ С РЕЦЕПТАМИ: Рауно тщательно, словно на уроке химии, выписывал в тетрадь рецепты по приготовлению метамфетамина.
ФОТО: Eesti Ekspress

На первый взгляд содержание тетради, найденной в доме Рауно Белова, может показаться конспектом по химии отличника-гимназиста. В ней есть записанные аккуратным почерком уравнения реакций и подробные иллюстрации к ним. Историю тартуского наркодельца изучил Eesti Ekspress.

Однако вместо классической учебной программы владелец тетради штудировал такие темы, как „Кристаллизация мета методом нацистов“ или „Синтез мета методом Shake and Bake“. На обложке тетради значится: „Амфетамин“.

Все это — учеба по изготовлению метамфетамина. 35-летний Рауно обустроил лабораторию по производству наркотиков в подвале многоквартирного дома.

„Объясните, пожалуйста, содержание этих записей“, — попросил Рауно следователь полиции во время допроса, состоявшегося через некоторое время после того, как была найдена тетрадь в зеленой обложке.

Любитель химии

„Мне нравится химия“, — признался Рауно.

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