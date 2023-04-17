„Если можно было назначить больше — назначили бы“. Что говорит о приговоре Владимиру Кара-Мурзе его адвокат?

„25 лет колонии строго режима. 25 лет. Это максимум. Вряд ли такой срок можно было бы назначить, следуя букве закона. Создается впечатление, что если можно было назначить больше — назначили бы больше. Ровно то, что запрашивал прокурор. Это очень страшная, но высокая оценка работы Владимира как политика, как гражданина. Он так этот приговор и воспринимает. Когда он его услышал, он сказал: „Моя самооценка даже поднялась. Я понял, что все делал правильно. 25 лет — это высший балл, который я мог получить за то, что я делал, во что я верил как гражданин, как патриот, как политик. Значит, я делал все правильно“.