Любовный треугольник и загадка 90-летней давности. Кому достанется наследство потомков богатейшего эстонского бизнесмена?

Из-за необычного судебного процесса, который длится уже три года, судья Тийа Бергсон оказалась в полной растерянности.

„Я понимаю, что из доказательств ничего особенного не сохранилось, — вздохнула Бергсон на слушании в Харьюском окружном суде в конце марта. — Но я должна написать хоть что-то хоть на каком-нибудь основании!“

Судье предстоит решить, кому принадлежат ценные произведения искусства, находящиеся в настоящее время в Эстонском художественном музее. Речь идет о паре десятков картин и рисунков времен президенства Пятса, на большинстве из которых изображены мужчины и женщины из семьи Пухк, а также изображающих их скульптур.

Среди произведений искусства, из-за которых было инициировано судебное разбирательство, есть бронзовая „Голова ребенка“, изваянная с младшей дочери Йоакима Пухка Анны-Мирьям Кабер.

Анне-Мирьям Кабер, которая в детстве, в июне 1941 года, была депортирована в Россию, несколько недель назад исполнилось 90 лет. Вместе со своей племянницей она требует возвращения семейных реликвий из Художественного музея.

„Купальщица“ за 50 000 евро

Аукционистка Пийа Аусман, изучившая по просьбе „Экспресса“ список произведений искусства, оценивает их общую стоимость примерно в 100 000 евро.