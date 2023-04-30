Любовный треугольник и загадка 90-летней давности. Кому достанется наследство потомков богатейшего эстонского бизнесмена?(1)
Ценная коллекция произведений искусства Йоакима Пухка является предметом судебного спора уже в течение нескольких лет. Изданию Eesti Ekspress удалось найти документы, которые считались утерянными.
Из-за необычного судебного процесса, который длится уже три года, судья Тийа Бергсон оказалась в полной растерянности.
„Я понимаю, что из доказательств ничего особенного не сохранилось, — вздохнула Бергсон на слушании в Харьюском окружном суде в конце марта. — Но я должна написать хоть что-то хоть на каком-нибудь основании!“
Судье предстоит решить, кому принадлежат ценные произведения искусства, находящиеся в настоящее время в Эстонском художественном музее. Речь идет о паре десятков картин и рисунков времен президенства Пятса, на большинстве из которых изображены мужчины и женщины из семьи Пухк, а также изображающих их скульптур.
Среди произведений искусства, из-за которых было инициировано судебное разбирательство, есть бронзовая „Голова ребенка“, изваянная с младшей дочери Йоакима Пухка Анны-Мирьям Кабер.
Анне-Мирьям Кабер, которая в детстве, в июне 1941 года, была депортирована в Россию, несколько недель назад исполнилось 90 лет. Вместе со своей племянницей она требует возвращения семейных реликвий из Художественного музея.