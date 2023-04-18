ПОДКАСТ | Мы не ходим к психиатру из-за страха карательной медицины времен СССР(7)
Тема психологии окутана различными стереотипами и страхами. Как понять, стоит ли обратиться к специалисту? В эфире подкаста „No Xaxa“ психолог Анжелика Ленсмент вместе с ведущими Викторией Муске и Викторией Скрынник обсудили как предубеждения к психологам, а также откуда появляются различные предубеждения у людей. Слушайте подкаст!
Среди старшего поколения есть такое некоторое предубеждение, что если ты ходишь к психологу, то с тобой что-то не так. Как вы считаете?
„На постсоветском пространстве, действительно, это есть. И иногда даже не только у старшего поколения. Я неоднократно встречала мнение, что психолог - это как будто психиатр. Это не так“ — прокомментировала психолог. Она также отметила, что чаще всего к психологам ходят люди без психиатрических диагнозов. В свою очередь, люди имеющие проблемы, чаще всего себя больными не считают и на лечение приходят „принудительно“. Однако Анжелика отметила, что далеко не всем людям нужно идти к специалисту. „Необходимо чтобы человек сам дошел к этому. Я вполне допускаю, что есть люди или этапы в жизни людей, когда им не нужен психолог“.
Откуда страх к психологам?
По мнению Ленсмент, это страх не просто к психиатру, как одному из врачей. Это страх карательной психиатрии, которая процветала в Советском Союзе. „Отсюда и страх, что, если я приду к психиатру это значит, меня закроют, будут мучить, пытать, издеваться и так далее“. Это убеждение отражается и на текущем поколении.
Как опыт прошлых поколений отражается на нас?
„На нас могут сильно влиять поведенческие модели наших предков. Ведь для того, чтобы даже стать лучше бабушки, так вначале надо оттолкнуться от того, что она делает и стать лучше, а иногда и хуже“ Психолог привела в пример модель, при которой наши предки выжили потому что были экономны и не демонстрировали те средства, которые имели. Следовательно, именно эту модель они и транслировали своим детям. „Многие программы в первые годы жизни активизируются до шести-семи лет. То есть, младенец смотрит, как мама, папа или лица, ведут себя и и все, что они делают, это правильно“ — подытожила психолог.
Как не транслировать ребенку свои ошибочные установки?
„Иногда можно и нужно быть „достаточно хорошим родителем“. Это те, кто проводят достаточно времени с ребенком, дают ему ощущение безопасности, формируют надежные привязанности. Откликаются на его потребности“ — заявила Анжелика Ленсмент. По мнению психолога такая модель поможет избежать крайностей в виде гипер- и гипоопеки. У человека формируется некоторые лимит доверия к этому миру, а это в свою очередь дает склонность к здоровому оптимизму. „Ведь, даже когда я сам был беспомощен, я получал ресурсы из этого мира. Теперь, когда мне 30 лет, я уже не младенец, я точно справлюсь“ — резюмировала для Delfi Анжелика Ленсмент.
О подкасте
No Xaxa - это несерьёзно-серьезный, молодёжный подкаст, в котором ведущие Виктория Муске и Виктория Скрынник пытаются разобраться в тонкостях жизни. Каждый выпуск девушки поднимают какую-то социальную проблему или ситуацию, спорят о разнице поколений и событиях в обществе, и вместе с приглашенным гостем выясняют, как быть и что делать, когда жизнь бросает тебе новый вызов.
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