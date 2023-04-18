ПОДКАСТ | Мы не ходим к психиатру из-за страха карательной медицины времен СССР

Среди старшего поколения есть такое некоторое предубеждение, что если ты ходишь к психологу, то с тобой что-то не так. Как вы считаете?

„На постсоветском пространстве, действительно, это есть. И иногда даже не только у старшего поколения. Я неоднократно встречала мнение, что психолог - это как будто психиатр. Это не так“ — прокомментировала психолог. Она также отметила, что чаще всего к психологам ходят люди без психиатрических диагнозов. В свою очередь, люди имеющие проблемы, чаще всего себя больными не считают и на лечение приходят „принудительно“. Однако Анжелика отметила, что далеко не всем людям нужно идти к специалисту. „Необходимо чтобы человек сам дошел к этому. Я вполне допускаю, что есть люди или этапы в жизни людей, когда им не нужен психолог“.

Откуда страх к психологам?

По мнению Ленсмент, это страх не просто к психиатру, как одному из врачей. Это страх карательной психиатрии, которая процветала в Советском Союзе. „Отсюда и страх, что, если я приду к психиатру это значит, меня закроют, будут мучить, пытать, издеваться и так далее“. Это убеждение отражается и на текущем поколении.

Как опыт прошлых поколений отражается на нас?

„На нас могут сильно влиять поведенческие модели наших предков. Ведь для того, чтобы даже стать лучше бабушки, так вначале надо оттолкнуться от того, что она делает и стать лучше, а иногда и хуже“ Психолог привела в пример модель, при которой наши предки выжили потому что были экономны и не демонстрировали те средства, которые имели. Следовательно, именно эту модель они и транслировали своим детям. „Многие программы в первые годы жизни активизируются до шести-семи лет. То есть, младенец смотрит, как мама, папа или лица, ведут себя и и все, что они делают, это правильно“ — подытожила психолог.



Как не транслировать ребенку свои ошибочные установки?