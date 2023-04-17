Определено место проведения чемпионата мира по хоккею в 2024 году

Логотип ЧМ-2024 выполнен в цветах национального флага Чехии и включает в себя шайбу со смайликом, а слоганом чемпионата выбраны слова „Heart of the Game“.

Арена в Праге вмещает 17 500 зрителей а Остраве - 8800 зрителей. Также известно, что сборная Чехии все свои матчи на груповом этапе проведет в Праге.

Как сообщалось, решением ИИХФ до ЧМ-2024 не будут допущены сборные России и Беларуси.

В последний раз Чехия принимала мировое первенство по хоккею в 2015 году. Тогда турнир тоже проходил в Праге и Остраве. В целом Чехия (Чехословакия) была организатором чемпионатов мира 10 раз.

В этом году мировое первенство по хоккею пройдет в Тампере (Финляндия) и Риге. В 2025 году ЧМ примут Швеция и Дания, а в 2026-м - Швейцария.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram или TikTok.