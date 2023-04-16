Страны G7 сегодня договорились ускорить отказ от ископаемого топлива

„Государства G7 обязуются ускорить отказ от ископаемого топлива, чтобы не позднее 2050 года обеспечить нулевую нетто-эмиссию углекислого газа в энергосистемах“, - говорится в заявлении, принятом по итогам двухдневной встречи министров окружающей среды семи ведущих индустриальных стран в японском Саппоро 16 апреля.

Подписанты заявления призвали присоединиться к этому обязательству и другие страны. При этом они не установили каких-либо конкретных сроков в дополнение к тем, которые уже были согласованы в 2022 году в целях декарбонизации электроснабжения к 2035 году.

Франция: Большой шаг вперед

Несмотря на это, министр энергетического перехода Франции Аньес Панье-Рюнаше назвала итоги встречи в Саппоро большим шагом вперед. „Самый главный прогресс заключается в том, что мы договорились отказаться от ископаемых видов топлива без возможности откупиться за невыполнение квот по выбросу диоксида углерода“, - пояснила она.

Великобритания и Франция предлагали странам G7 уже в этом десятилетии положить конец „безудержному“ производству электроэнергии из угля, для которого не предусмотрена возможность откупа не невыполнение квоты по углекислому газу. На фоне энергетического кризиса, вызванного войной России против Украины, Япония, США и другие страны „семерки“ отклонили эту инициативу.

Страны G7, в число которых входят также Германия, Италия и Канада, поставили целью достичь нулевой нетто-эмиссии углекислого газа к 2050 году.