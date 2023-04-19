ВИДЕО | Над водой останется лишь Вышгород и Ласнамяэ?

Ученые констатируют, что изменения климата, неизбежно влияющие на нашу жизнь, ужепроисходят. И Эстонию в ближайшие 20-30 лет ждут более жаркие летние сезоны и в более отдаленной перспективе затопление со стороны моря — некоторые территории будут уходить под воду. Конечно, не сразу на пять метров, и не так, что в Таллинне только Вышгород да Ласнамяэ и останутся, нет, постепенно, но в долгосрочной перспективе уровень воды будет подниматься – отмечает Илья Шнитко.

„Если говорить о СО 2 в мировом масштабе, то большая часть выбросов происходит не в Эстонии. На первом месте Китай, на втором США, на третьем консолидированный Евросоюз. У нас не так много промышленности и транспорта. Но и мы как столица и ее жители тоже можем предпринимать небольшие шаги, чтобы последствия изменения климата не наступили никогда, либо наступили очень нескоро“, - подчеркивает заместитель старейшины Ласнамяэ.

В целом чтобы адаптироваться к изменению климата, Таллинн работает по нескольким направлениям. Так, Илья Шнитко отмечает, что ливневая канализация столицы скорее в хорошем состоянии, но, конечно, ее нужно продолжать модернизировать, в том числе с учетом прогнозируемого увеличения осадков в связи с изменением климата.

Кроме того, развивают зеленый пояс столицы, который начинается от Маарду, продолжается со стороны Иру и уходит в Кадриорг. В том числе парк Вормси, который сейчас обновляется с участием партнеров из 40 стран мира. С одной стороны, люди хотят сохранения естественной природы в парке, с другой стороны, в нем идеале должно быть 8-10 площадок для разных групп людей с разными интересами.