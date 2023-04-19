ВИДЕО | Над водой останется лишь Вышгород и Ласнамяэ?
Может быть, в Эстонии не самая лучшая погода, но все же экстремальные погодные явления отмечались у нас пока не особенно часто. Чего ждать от будущего? И как каждый из нас может помочь в том, чтобы как можно больше отсрочить последствия изменения климата? Эти вопросы в студии обсуждают ведущий „Народного Радио“ Борис Горский и заместитель старейшины Ласнамяэ Илья Шнитко, отвечающий за развитие городского хозяйства Ласнамяэ, в его обязанности, помимо прочего, входит создание в районе более комфортного и безопасного уличного пространства.
Ученые констатируют, что изменения климата, неизбежно влияющие на нашу жизнь, ужепроисходят. И Эстонию в ближайшие 20-30 лет ждут более жаркие летние сезоны и в более отдаленной перспективе затопление со стороны моря — некоторые территории будут уходить под воду. Конечно, не сразу на пять метров, и не так, что в Таллинне только Вышгород да Ласнамяэ и останутся, нет, постепенно, но в долгосрочной перспективе уровень воды будет подниматься – отмечает Илья Шнитко.
„Если говорить о СО2 в мировом масштабе, то большая часть выбросов происходит не в Эстонии. На первом месте Китай, на втором США, на третьем консолидированный Евросоюз. У нас не так много промышленности и транспорта. Но и мы как столица и ее жители тоже можем предпринимать небольшие шаги, чтобы последствия изменения климата не наступили никогда, либо наступили очень нескоро“, - подчеркивает заместитель старейшины Ласнамяэ.
В целом чтобы адаптироваться к изменению климата, Таллинн работает по нескольким направлениям. Так, Илья Шнитко отмечает, что ливневая канализация столицы скорее в хорошем состоянии, но, конечно, ее нужно продолжать модернизировать, в том числе с учетом прогнозируемого увеличения осадков в связи с изменением климата.
Кроме того, развивают зеленый пояс столицы, который начинается от Маарду, продолжается со стороны Иру и уходит в Кадриорг. В том числе парк Вормси, который сейчас обновляется с участием партнеров из 40 стран мира. С одной стороны, люди хотят сохранения естественной природы в парке, с другой стороны, в нем идеале должно быть 8-10 площадок для разных групп людей с разными интересами.
Что касается уменьшения выхлопных газов, заместитель старейшины Ласнамяэ не поддерживает идею создавать максимальные неудобства для владельцев автомобилей. „Должно быть удобно пользоваться другим видом транспорта. Более удобно, чем автомобилем. И в начале этого года была создана транспортная модель Таллинна, с ее помощью можно будет эффективно рассчитывать новые маршруты автобусов, используя при этом практику умных городов“.
Тренд всех последних лет — делать городскую среду понятной, комфортной и приятной для жителей. Вот велодорожки — самый простой и понятный пример создания хорошей альтернативы автомобилю. Или общественные краны с питьевой водой, которых в Таллинне становится все больше.
„Когда у тебя есть возможность в жаркий день попить воды и в идеале налить ее в бутылку, которую ты используешь много раз, это ведет к формированию другого, более сберегающего природу мышления и в долгосрочной перспективе к уменьшению выбросов углекислого газа“.
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