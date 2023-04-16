ФОТО | „Мы живем в уникальном месте, где празднуют две Пасхи“. Как отмечают Пасху в Нарве

Для многих этот день стал обычным в силу обстоятельств. Олеся, мама троих детей, рассказывает, что они только что переболели ковидом и теперь восстанавливаются. Светлана говорит, что обычно печет куличи, красит яйца, идет на ночную праздничную службу, потом вместе с семьей тихонечко собираются вместе за столом, но в этом году Пасха застала ее в пути, она устала, поэтому впереди спокойный обед и отдых.

Но, конечно, в Нарве есть и те, кто празднует Пасху в другое время. Например, молодой человек Веня рассказывает, что каждый год отмечает ее с семьей. „Мы - христиане - и ходим в церковь, поэтому за два дня до этого, в Страстную пятницу, идём на богослужение в церковь, - уточняет Веня. - Там мы вспоминаем, что это за день, о жертве Иисуса Христа. Поем песни, молимся, слушаем проповедь и общаемся друг с другом. В воскресенье мы ставим веточки вербы в вазу, накрываем стол. С утра проводится воскресное богослужение, где звучат уже более радостные песни, молитвы, проходят конкурсы, общение, застолье, ведь Иисус Христос воскрес. Ближе к вечеру все подтягиваются продолжать празднование уже дома“. Веня говорит, что у них не приняты яйца и куличи, поэтому готовят по своим семейным рецептам. По его словам, общение и молитва, приятная атмосфера и музыка делают этот день особенным и памятным. „В году не так много событий, когда вся семья может собраться и приехать издалека, но когда это происходит, то событие становится по-настоящему долгожданным и приятным“, - заключает молодой человек.