ФОТО | „Мы живем в уникальном месте, где празднуют две Пасхи“. Как отмечают Пасху в Нарве(13)
Пасхальный день у всех проходит по-разному. Верующие вчера, в Великую субботу, освятили куличи и яйца, ночью многие посетили праздничную службу. Сегодня кто-то проводит день как обычный выходной, кто-то - за праздничным столом в кругу семьи.
„Пасху мы в семье празднуем, - рассказывает гид Александр Опенко. - Накануне Пасхи моя мама, Екатерина, которая великолепно готовит по украинским рецептам, она сохранила их от своей мамы и бабушки, выпекает праздничные куличи и идёт вечером в Великую субботу их святить в усть-наровскую церковь. Вообще, мама с детства помнит, как в их украинской деревне в Сумской области Украины, праздновали Пасху. Она маленькой девочкой помогала маме готовить куличи и вспоминает, что это был грандиозный праздник, который праздновался в каждой семье. Готовит мама также и другие пасхальные блюда к праздничному воскресному столу: буженину, свиные колбасы, разные салаты, запекает картофель. В Пасхальное воскресенье мы обычно на праздничный обед собираемся у моих родителей в Нарва-Йыэсуу и в первую очередь пробуем освященные пасхальные куличи“.
Елена Пазилина, нарвитянка с активной социальной позицией, отвечает, что она глубоковерующий человек. Она проводит свой день так, как и все верующие - в кругу родных и близких. „В церковных службах участвую ровно столько, сколько позволяют мне маленькие дети,“ - говорит Елена. Сегодня они с семьей поехали в Тарту, а вечером соберутся за праздничным столом с близкими.
Дима, молодой человек, рассказывает, что обычно они дома устраивают „бои на яйцах“ и поедание вкусных куличей. „Мы живем в уникальном месте, где празднуется две Пасхи“, - отмечает Дима.
У Ярославны из Нарвы сегодня день рождения, поэтому проводит этот день я в узком кругу. А например, Анне не празднует Пасху. „Хожу к маме или к бабушке стучать яйцами из уважения к старшим и их ценностям“, - отвечает Анне. Не отмечает праздник и Алёна, мама двоих детей. „В семье не было заведено, а религиозным человеком себя не считаю, - делится с нами Алёна. - Чтобы не обижать людей, отвечаю на „Христос воскресе“ - „Воистине воскресе“. Так меня бабушка приучила. День провожу, как любой выходной - с детьми“.
Нарвитянка Елена рассказала нам, что иногда ходит на службу, но в этот раз не получилось. С утра она обменялась поздравлениями с подругами, теперь с мамой, дочкой и молодым человеком обмениваются крашеными яйцами.
Для многих этот день стал обычным в силу обстоятельств. Олеся, мама троих детей, рассказывает, что они только что переболели ковидом и теперь восстанавливаются. Светлана говорит, что обычно печет куличи, красит яйца, идет на ночную праздничную службу, потом вместе с семьей тихонечко собираются вместе за столом, но в этом году Пасха застала ее в пути, она устала, поэтому впереди спокойный обед и отдых.
Но, конечно, в Нарве есть и те, кто празднует Пасху в другое время. Например, молодой человек Веня рассказывает, что каждый год отмечает ее с семьей. „Мы - христиане - и ходим в церковь, поэтому за два дня до этого, в Страстную пятницу, идём на богослужение в церковь, - уточняет Веня. - Там мы вспоминаем, что это за день, о жертве Иисуса Христа. Поем песни, молимся, слушаем проповедь и общаемся друг с другом. В воскресенье мы ставим веточки вербы в вазу, накрываем стол. С утра проводится воскресное богослужение, где звучат уже более радостные песни, молитвы, проходят конкурсы, общение, застолье, ведь Иисус Христос воскрес. Ближе к вечеру все подтягиваются продолжать празднование уже дома“. Веня говорит, что у них не приняты яйца и куличи, поэтому готовят по своим семейным рецептам. По его словам, общение и молитва, приятная атмосфера и музыка делают этот день особенным и памятным. „В году не так много событий, когда вся семья может собраться и приехать издалека, но когда это происходит, то событие становится по-настоящему долгожданным и приятным“, - заключает молодой человек.