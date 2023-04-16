ВИДЕО | Гоночный „Порше“ улетел с трека для „Ф-1“, пробил ограду и застрял в трибуне

Например, в португальском Портимане на автодроме „Алгавре“ проводят этап чемпионата мира по гонкам на выносливость WEC, и на пятничном разогреве во время второй практики гонок поддержки Porsche Challenge Iberica один из болидов прилетел на трибуну в первом повороте!

Повезло, что все разборки на треке были запланированы на выходные, и на сиденьях никого не было. Пилот тоже остался цел.

Что же случилось? Судя по всему, у „Порше“ отказали тормоза, потому он на полной скорости улетел в ограду – и гравийной ловушки не хватило, чтобы погасить часть удара.

А знаете, что самое неприятное? Параллели с прошлогодней аварией Чжоу на Гран-при Великобритании – тогда „Альфа Ромео“ тоже остановила только сетка:

Похоже, все отличие между моментами – в том, что болид „Ф-1“ прилетел в решетки бортом. У него не было импульса, направленного в одну точку – сила удара распределилась по всей площади ограды, и защита устояла.

„Порше“, похоже, прилетел в решетки носом – и к такому повороту система защиты зрителей оказалась не готова. Крайне тревожный сигнал для Международной автомобильной федерации – кажется, требования по безопасности нужно вновь повышать или как минимум провести проверки на все треках с высшими категориями (для Гран-при „Ф-1“, чемпионатов мира и прочих быстрых серий).

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