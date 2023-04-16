Перед Пасхой в Иерусалим: нарвские паломники вернулись из святых земель

Это, как известно, особое природное явление, связанное с рекой, где когда-то был крещен сам Иисус Христос. Вообще же, отмечают собеседники gazeta.ee , природа им очень благоволила: погода в эти дни установилась абсолютно летняя.

„Нашей группе, в том числе и мне, посчастливилось увидеть, как в какой-то момент река Иордан пошла вспять“, – добавляет прихожанка.

Самыми яркими впечатлениями для Татьяны, по ее словам, стали пять причастий, совершенных в местах, описанных в Библии. А также троекратное омовение в водах Иордана: „Как будто ты рождаешься заново“.

„Эта моя поездка – уже шестое свидание со Святой землей, – говорит Татьяна Зеленяева, когда-то пришедшая в церковь по делам служебным, а теперь уже много лет являющаяся ее преданной прихожанкой.– И всегда в таких путешествиях ты чувствуешь сильное внутреннее наполнение… Думаю, это испытывает каждый человек, умеющий вести диалог с Богом“.

„Впервые у нас в программе появилась поездка на корабле по Галилейскому озеру, – рассказывает отец Виталий. – Заказывать ее нужно было за месяц, но нам удалось это сделать во время самого путешествия. Мы плыли по озеру с остановками, вспоминали евангельские события, связанные с этим местом“.

„Идем по ночному городу и поем во славу Господа“ Пребывание нарвитян на Святой земле во многом напоминало перелистывание Книги Книг: Вифлеем, Галилейское озеро, гора Фавор, озеро Иордан, Гефсиманский сад, Голгофа, Храм Воскресения Христова…

„Наш путь начинается в церкви, – говорит настоятель храма протоиерей Виталий Гаврилов. – С участия в богослужениях и таинствах, с очищения души“.

Всех отправляющихся в такие поездки объединяет горячее желание поклониться святыням христианского мира, сделать очередной, еще более широкий шаг, на своем духовном пути. И, конечно, надежда получить ответ на свои молитвы. В составе мартовской группы, отправившейся в путешествие, были люди самых разных возрастов и профессий: пенсионеры и школьники, врачи и учителя. Всего 37 человек. Неделю нарвские паломники провели в Израиле. Но фактически паломничество началось задолго до этого.

„Я тоже побывала в Иерусалиме уже несколько раз, – говорит другая участница поездки, Людмила Куприянова, человек в этом приходе уважаемый не только в силу ее почтенного возраста. – Когда ты потом читаешь дома Евангелие, в твоих мыслях оно буквально оживает“.

„Разве есть для человека святыни выше тех, что видели мы: Голгофа, где был распят Господь, камень помазания, куда он был положен после снятия с креста, Гроб Господень, где Спаситель воскрес из мертвых?“, – вопрошает она.

Светлана Моисеева побывала в паломничестве на Святую землю впервые. Ее особым воспоминанием стали службы с участием сразу нескольких священников „со всех концов света“, был в их числе и отец Виталий.

Сам же батюшка как наиболее яркое свое впечатление вспоминает возвращение своей группы с ночного богослужения, которых в этой поездке было два.

„Когда мы шли после службы на Гробе Господнем по пустым улицам Старого города, все пели „Воскресение Христово видевше“, – рассказывает он. – И не могли не приветствовать друг друга словами „Христос воскресе!“: было такое ощущение, что личная Пасха каждого из нас уже началась. Город спал, а у нас было ликование“.

В сердце и перед глазами

Но паломнические поездки – это не праздное времяпрепровождение, а большой духовный труд, да и физическое напряжение тоже. Многим приходилось слышать о многочасовых службах в паломничествах, о скромных условиях размещения и скудном питании. А поездка нарвитян совпала к тому же с Великим постом…

„Все нам в этой поездке давалось легко, – улыбаются путешественники. – А если хотите узнать бытовые детали – отель был комфортный, 4-звездочный, кормили нас вкусно, хотя пища для группы заказывалась действительно постная“.

„А в Вознесенском монастыре Русской зарубежной церкви есть монахини-эстонки, мы всегда с ними общаемся“.

„И оцените такую нашу привилегию, – говорит Татьяна Зеленяева, – на один день мы расположились в Старом городе, в старинном здании в нескольких минутах от Храма Воскресения Христова. То есть оказались рядом с обителью Господа, под особым его покровительством!“