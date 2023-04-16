Правда ли, что зарубежные журналы выпустили эти обложки, посвящённые Зеленскому, Украине и Пасхе?

О том, что обложка с Зеленским, крадущим пасхальные яйца, — фейк , свидетельствуют и другие детали. Например, у штрихкода в правом нижнем углу стоит число 031183, тогда как на настоящих обложках указывается другой номер — 03183. Кроме того, шрифты на разбираемой обложке отличаются от тех, что использует издание, — это особенно заметно по цифрам 2, 3, 6 и 9.

Courrier International — еженедельник, издаваемый по четвергам (однако подписчики могут получить цифровую версию выпуска за день до его появления в киосках). На вирусной обложке указано, что это №1692, вышедший 6 апреля 2023 года. „Проверено“ изучило аккаунты издания в Twitter , Instagram и Facebook * и не нашло там похожего изображения, посвящённого Пасхе. Нет выпуска с такой карикатурой и в картотеке обложек на сайте Courrier International. Более того, на официальных ресурсах журнала опубликована совершенно иная обложка №1692, анонсированная в соцсетях 5 апреля. На ней размещено фото юношей из Индии — власти этой страны, по мнению редакции, должны провести судебную реформу и обеспечить местную молодёжь работой и перспективами.

4 апреля в Сети завирусилась обложка будто бы свежего номера французского журнала Courrier international, посвящённая Пасхе. Как сообщают авторы многочисленных онлайн-публикаций, на карикатуре украинский президент крадёт пасха льные яйца у французских детей и говорит им: „Украине нужнее!“ Также на обложке имеется заголовок „Сохраним наши яйца!“ В некоторых постах утверждается, что этот рисунок — „аллегория на растрату денег налогоплательщиков на хотелки Зеленского“. Вероятно, имеется в виду оказанная странами Запада помощь Украине. Подобные утверждения появились в Telegram-каналах „ Пуля » (159 000 просмотров на момент написания этого разбора), „ Украина.ру » (105 000), „ Иван Утенков » (98 000), Putin TG Team (76 000), „ Мрія » (60 000), Rogandar News (52 000), „ ИноСМИ » (36 000) и „ Царьград-ТВ » (28 000), а также во „ВКонтакте“ (примеры тут , тут и тут ) и Twitter ( тут , тут и тут ).

Наиболее раннее появление подделки мы обнаружили в Telegram-канале „Раньше всех. Ну почти. Спецоперация“ (15 000 просмотров), где пост с обложкой опубликовали 4 апреля в 12:18 по московскому времени. Ранее этот канал множество раз распространял недостоверную информацию, которую разбирало „Проверено“. Примечательно, что в конце декабря, когда католики отмечали Рождество, с этого же канала началось распространение фальшивой обложки сатирического журнала Charlie Hebdo с похожей композицией, только в тот раз Зеленский украл дары волхвов у Иисуса.

Испанский журнал El Jueves

12 апреля появилось другое виральное изображение — якобы обложка испанского сатирического журнала El Jueves. На карикатуре изображены корчащиеся от боли солдаты ВСУ и Зеленский, при этом на переднем плане нарисована корзина, в которой лежат мошонки (очевидно, тестикулы сравнивают с пасхальными яйцами). Также на рисунке имеется надпись, которую в разных публикациях переводят как „Их последняя Пасха“ или „Их последняя святая неделя“.



Публикации с предполагаемой испанской обложкой появились в Telegram-каналах „Zлй пруф️» (115 000 просмотров), „ДНР 🅉 info » (46 000), „Злой журналист» (43 000), „Кучера» (26 000), „Сводка» (13 000) и „Молния» (10 000), а также в Twitter (тут, тут и тут) и „ВКонтакте“ (тут и тут).