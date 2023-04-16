16.04.2023, 15:26
АЭС в Финляндии начала регулярное производство электричества(18)
ФОТО: | Delfi Meedia
Вместе с первым и вторым реактором АЭС „Олкилуото“ в целом покрывает 30 процентов от общего объема выработки электроэнергии в Финляндии, пишет Yle.
Тестовое использование третьего реактора АЭС „Олкилуото“ завершилось и в ночь на воскресенье началась регулярная выработка электроэнергии, сообщает компания Teollisuuden Voima.
АЭС „Олкилуото-3“ вырабатывает около 14 процентов от общих масштабов производства электроэнергии в стране. Вместе с первым и вторым реактором АЭС „Олкилуото“ в целом покрывает 30 процентов от всего производства электричества.
Мощность „Олкилуото-3“ составляет 1600 мегаватт. Третий реактор планируется использовать в основном на полную мощность.