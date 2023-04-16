За рубежом
16.04.2023, 10:32

Кирилл Серебренников - RusDelfi: Меня тщательно готовили к отъезду

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Мария Безрук
"Высказываться против войны или в поддержку политзаключённых необходимо"
"Высказываться против войны или в поддержку политзаключённых необходимо"
ФОТО: JOEL SAGET | AFP

Кирилл Серебренников – человек мира. Режиссёр, совершивший в нулевые годы революцию в русском театре и взорвавший киноиндустрию, ведя диалог со зрителем принципиально новым киноязыком, не мог не привлечь внимание власти – как независимостью суждений, так и той степенью внутренней свободы, которая совершенно не приемлема в тоталитарном обществе. По просьбе RusDelfi Мария Безрук поговорила с Кириллом Серебренниковым.

- В последний раз мы виделись с тобой на суде в Москве, когда репрессивная машина пыталась раздавить тебя, а заодно и запугать остатки творческой интеллигенции. Теперь всё позади. Как ты себя ощущаешь теперь в Берлине?

- Я сейчас нахожусь в Европе, в относительной безопасности. Но при этом ощущение тревоги и отчаяния не проходят, поскольку я постоянно думаю лишь о том, что с момента первых бомбардировок Киева прошло больше года, а война до сих пор не кончилась.

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