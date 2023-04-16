Кирилл Серебренников - RusDelfi: Меня тщательно готовили к отъезду

- В последний раз мы виделись с тобой на суде в Москве, когда репрессивная машина пыталась раздавить тебя, а заодно и запугать остатки творческой интеллигенции. Теперь всё позади. Как ты себя ощущаешь теперь в Берлине?

- Я сейчас нахожусь в Европе, в относительной безопасности. Но при этом ощущение тревоги и отчаяния не проходят, поскольку я постоянно думаю лишь о том, что с момента первых бомбардировок Киева прошло больше года, а война до сих пор не кончилась.