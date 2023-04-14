Конституционный совет Франции признал пенсионную реформу законной

Кроме того, Конституционный совет отклонил шесть пунктов пенсионной реформы, сообщает BFM TV. Среди них — „индекс занятости пожилых“. Работодателей хотели обязать собирать данные о сотрудниках старше 55 лет, в том числе их количество, они должны были быть общедоступны. За непубликацию этой информации полагались финансовые санкции. В этом году это требование собирались установить для компаний, в штате которых более 1000 сотрудников.



Совет также отверг CDI (бессрочный трудовой договор) для пожилых, что должно было поощрить работодателей нанимать сотрудников старше 60 лет. Их хотели освободить от отчисления одного из взносов за работников, чтобы компенсировать расходы на зарплату, пишет Le Figaro. Президент Эммануэль Макрон подпишет закон о пенсионной реформе в течение 48 часов.

Пенсионная реформа была принята правительством 16 марта, она предусматривает повышение пенсионного возраста с 62 до 64 лет.



На соответствие Конституции принятый законопроект направили и сторонники, и противники реформы — премьер Элизабет Борн, и парламентские фракции — Нового народного экологического и социального союза (NUPES), „Национального объединения“ Марин Ле Пен, группа сенаторов-социалистов, „зеленых“ и коммунистов.



В своем обращении фракция NUPES просила „заблокировать весь текст“ на трех основаниях — на основе процедуры, использованной правительством; неполноте информации, переданной правительством законодателям; наличии в законопроекте положений, не подпадающих под конкретную сферу действия законопроекта о бюджете. „Национальное объединение“ привело практически такие же аргументы, добавив еще одну претензию — правительство не подало вместе с изменением закона о бюджете поправку, которая должна была бы сбалансировать финансирование социальных обязательств. Обращение сенаторов-социалистов, „зеленых“ и коммунистов также поставило перед судом вопрос о правомерности использования правительством „беспрецедентного“ набора инструментов, чтобы „заставить парламент принять закон“, пишет Le Monde.

Основных претензий к принятию реформы две: правительство внесло реформу пенсионной системы не отдельным законопроектом, а как поправки к проекту бюджета о социальном обеспечении, использовав проект бюджета как специальный инструмент протаскивания реформы, и злоупотребило возможностью принимать законопроекты без рассмотрения парламентом. Использование законопроекта о бюджете описывается как „злоупотребление процедурами“ левыми депутатами и как „ненадлежащий законодательный инструмент“ — крайне правыми депутатами.



Избранный правительством способ внесения реформы позволил ему сначала ограничить дебаты в обеих палатах парламента по ней 50 днями, а потом позволило ему задействовать статью 49.3 Конституции, чтобы принять изменения без голосования депутатами. Если бы пенсионная реформа вносилась отдельным законопроектом, правительство не смогло бы ограничить время дебатов, таким образом кабинет министров „покусился на ясность и честность парламентских дебатов“, что является конституционным требованием, приводит Le Monde претензии противников реформы.



Члены нижней палаты парламента попытались остановить реформу, отправив в отставку правительство Элизабет Борн. Однако ни одна из двух резолюций не была поддержана большинством депутатов.



Президент Эммануэль Макрон называл пенсионную реформу одним из главных приоритетов своей работы. 22 марта в интервью он выразил надежду, что она заработает к концу года. Однако против реформы выступили все крупнейшие профсоюзы страны, организовавшие волну забастовок.



На вечер пятницы также запланированы протесты. Возле здания Конституционного совета префектура полиции Парижа запретила проведение манифестаций, усилила охрану.



Конституционный совет Франции состоит из девяти человек, назначаемых, сроком на девять лет без права переназначения. Председателем совета (его назначает президента страны) сейчас является бывший министр иностранных дел Лоран Фабиус.