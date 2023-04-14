Правда ли, что нью-йоркских бездомных агитируют воевать в украинском Интернациональном легионе?
В апреле 2023 года Сеть обошла фотография плаката, с помощью которого бездомных американцев якобы заманивают воевать в Украине. Мы проверили, насколько корректна эта информация.
На фотографии, сделанной, как утверждалось, в нью-йоркском метро, можно было увидеть плакат с социальной рекламой. Текст на плакате в переводе на русский гласил:
„Устал жить на пособие?
Вступай в Интернациональный легион территориальной обороны Украины.
— Статус международного волонтёра
— Медицинское страхование
— Зарплата ежемесячно“.
Под текстом был указан телефонный номер для связи. Информацию о том, что посредством подобных плакатов малоимущих жителей США привлекают к участию в боевых действиях на стороне Украины, передали такие ресурсы, как „Репортёр», РИА ФАН, Pravda.ru, „Новости восточной ленты», SM News, „Подоляка», „Мрiя» и Uzmetronom.com. Широкое распространение новость получила в Telegram — на каналах „Россия сейчас» (312 000 просмотров на момент написания материала), Ne.Сахар (250 000), „Повёрнутые на Z войне» (238 000), „Путин в Telegram» (224 000), Дмитрий Василец (209 000), „Наблюдатель» (194 000), Tarik_News (181 000), „Первый народный» (167 000), „Пуля» (153 000) и „Будни ЧВК „Вагнер“» (136 000). Активно сообщение разошлось и на английском языке.
Вскоре после начала полномасштабного вторжения России на территорию Украины добровольцы разных стран изъявили желание принять участие в войне на украинской стороне. В первой половине марта 2022 года военный атташе Украины в США Борис Кременецкий сообщил, что число заявок, поступивших в посольство, превысило 6000, и подавляющее большинство заявителей были гражданами Соединённых Штатов. По состоянию на март 2023 года, если верить данным газеты The New York Times, военную службу в Украине продолжали нести около 1500 американцев. Добровольческое воинское подразделение, которое приняло этих и других иностранцев под свои знамёна, именуется Интернациональным легионом территориальной обороны Украины.
Есть у этой организации и два сайта, на которых мы не нашли никаких сведений о новой кампании по набору добровольцев, фотографиях вышеописанных плакатов или приведённых на них призывах, включая упоминание социального пособия (welfare). Не обещает легион и медицинскую страховку, а „статус международного волонтёра“ — понятие, не существующее вне привязки к конкретным структурам вроде ООН. При этом ключевые официальные условия для вступления в легион (документально подтверждённый военный опыт, отсутствие судимостей и возраст от 18 до 60 лет) на плакате как раз не упоминаются. А вот номер, который можно разглядеть на плакате, действительно приведён в качестве контактного на одном из сайтов легиона, однако относится к городу Вашингтон, тогда как для Нью-Йорка указан другой контакт. Также отметим, что в американском английском слово defense традиционно пишется через s, хотя это ничего не доказывает, если авторы / корректоры плаката — не американцы.
Рассмотрим остальные элементы снимка. Фотография человека, спящего в нью-йоркском метро, представляет собой стоковое изображение, находящееся в свободном доступе. Его могли использовать для создания плаката. Однако дизайн вагонов этого вида транспорта в городе Большого Яблока не предполагает возможности разместить сразу четыре рамки для объявлений друг рядом с другом, поэтому вряд ли плакат вешали там. Кроме того, на фрагменте другого объявления, попавшего в кадр, приведены номера социальных служб далёких штатов Айдахо и Гавайи. По всей видимости, это стандартный набор телефонных номеров для получения страховки по безработице в США, и на снимке он оборван: после штатов на буквы I и H продолжения списка логично было бы ждать как раз внизу, на месте рассматриваемого плаката.
За разъяснением „Проверено“ обратилось в посольство Украины в США. Представитель по вопросам коммуникации Галина Юсипюк ответила, что фотография (на которой есть и символика украинского МИД) не соответствует действительности, а также поделилась публикацией Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности Украины, базирующейся на более раннем запросе в МИД. Тогда эта структура сообщила, что никогда не выпускала материалы, пропагандирующие вступление граждан США в Интернациональный легион. Аналогичный ответ нашим коллегам из Gwara Media дали и представители самого легиона.
Таким образом, плакат, даже если и был где-то напечатан, не имеет никакого отношения к Интернациональному легиону территориальной обороны Украины. Откуда же взялся снимок с соответствующим комментарием? Наши поиски показывают, что первым его опубликовал Telegram-канал „Юг Live» 3 апреля в 21:24 по московскому времени. „Проверено“ уже рассказывало о случае, когда этот канал одним из первых разместил фейковую информацию. Практика показывает, что очень часто фейки начинают свой путь именно с небольших каналов, после чего их очень быстро подхватывают более крупные ресурсы со схожей идеологической установкой. На Западе же широкая известность к новости пришла через несколько часов, после твита популярного пророссийского блогера с ником Spriter.
Итог: Фейк