МНЕНИЕ | По ком придет повестка. Валерий Панюшкин о лягушках, сваренных на медленном огне

Послушай, сынок, если бы год назад тебе сказали, что государство залезет в твой аккаунт на „Госуслугах“, что приравняет пусть даже и не прочитанное тобой электронное сообщение к подписанной повестке из военкомата — ты бы бежал. Ты ведь и так бежал, даже когда не было еще никакой мобилизации. Бежал от самой мысли, что можешь быть вовлечен в несправедливую войну. Тогда в Украине воевали только профессионалы, только контрактники, но ты не хотел никого убивать и самое наличие такой теоретической возможности было для тебя невыносимо.

Антивоенные протесты не дали никакого результата. Надежды на скорое окончание войны не оправдались, и ты бежал из страны, чтобы, паче чаяния, не стать частью ее людоедской политики.

А потом медленно-медленно потекло время. Поначалу ты смотрел сводки с фронтов каждый час, потом стал смотреть каждый день, потом раз в неделю. Как ни страшно это признавать, они приелись, эти сводки с фронтов. Яркие эмоции вспыхивали лишь иногда: расстрелянные мирные жители в Буче, девочка, погибшая в Виннице, разбомбленный дом в Днепре, желтая кухня, висящая над бездной…

А мир тем временем не принял тебя, никто не обрадовался тебе, куда бы ты ни поехал — в Грузию, в Армению, в Казахстан, в Латвию, в Германию — нигде не встречали тебя с распростертыми объятиями. И даже наоборот — кое-где на том основании, что ты русский, отказывались сдать тебе жилье.

Сбережения твои кончились, приличной постоянной работы ты не нашел, языка не выучил (да и кто бы мог выучить всего-то за год?), удивительной любви с экзотической красавицей — не случилось. Так себе была жизнь. Изгнанническая была жизнь.