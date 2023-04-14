МНЕНИЕ | Как долго русскоязычные избиратели будут позволять дурить себя?

Как и можно было ожидать, очень многие русскоязычные жители решили не голосовать на прошедших парламентских выборах. Часть избирателей-неэстонцев отдала свой голос так называемым протестным кандидатам (движение Koos, независимый кандидат Стальнухин). Но поскольку никто из них не преодолел избирательный порог, все эти голоса пропали.

На этом фоне осталось без внимания, что значительная часть русскоязычных голосов не просто пропала, а была сознательно выброшена в помойку. Как это возможно? Я объясню. Всё весьма прозаично.

Конечно, никто не знает, как на этих выборах проголосовали эстонцы, русские и представители других живущих у нас национальностей. Я знаю, что среди моих избирателей есть как эстонцы, так и неэстонцы. И такие политики есть еще, но их не так уж много.

При этом в Эстонии есть известные политики, чьим родным языком является русский и которые представляют прежде всего интересы русскоязычных. По всей вероятности, более 95% избирателей этих политиков – русскоязычные.

Мы знаем, о каких политиках идет речь, нет смысла сейчас перечислять их. Избиратели прекрасно знают, кому они отдали свой голос.

В подавляющем большинстве все эти избиратели поддерживают одну партию. Не будем называть ее, поскольку все и так понимают, о ком идет речь.

Из этой партии в Рийгикогу были избраны около десяти русскоязычных кандидатов, которые получили в общей сложности 36 тысяч голосов. Если бы все они пошли в Рийгикогу, то это была бы сильная команда. Мнение десятой части всего парламента имело бы вес.

Но точно так же, как и в прошлые разы, многие из кандидатов, претендовавших на голоса русскоязычных, на этой неделе не явились в Рийгикогу на принесение присяги, отказавшись от своего мандата. Одни из них еще до выборов честно сказали, что не пойдут в парламент, другие имитировали тяжкие раздумья и в итоге заявили, что принятое решение далось им мучительно сложно.