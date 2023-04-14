МНЕНИЕ | „Железности“ Каи Каллас не хватит для решения бюджетных проблем

Всего лишь через пять недель после выборов, по версии Norstat, у реформистов поддержка упала с 31 до 26 процентов. И это лишь первая реакция на их манипуляции с повесткой периода выборов (избирателям неприятно узнавать после выборов, что избранники скрыли главные проблемы). В такой ситуации вряд ли возникнет ощущение, что страна в надежных руках, отмечает Валерий Сайковский в колонке для RusDelfi.