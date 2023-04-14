Мнение
14.04.2023, 14:00

МНЕНИЕ | „Железности“ Каи Каллас не хватит для решения бюджетных проблем

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Валерий Сайковский
публицист
Кая Каллас
Кая Каллас
ФОТО: Andres Putting | Delfi Meedia

Всего лишь через пять недель после выборов, по версии Norstat, у реформистов поддержка упала с 31 до 26 процентов. И это лишь первая реакция на их манипуляции с повесткой периода выборов (избирателям неприятно узнавать после выборов, что избранники скрыли главные проблемы). В такой ситуации вряд ли возникнет ощущение, что страна в надежных руках, отмечает Валерий Сайковский в колонке для RusDelfi.

В феврале на финише кампании, при наблюдении дебатов и программ участников, стало ясно, что у победителей вряд ли будут полноценные ответы на вызовы политики Эстонии. Все оказалось еще интереснее – сразу после выборов выяснилось, что две трети проблем, которые стали темой коалиционных переговоров, политики, и прежде всего, реформисты, во время выборов не обсуждали.

Вышеописанная ситуация означает, что избиратели, не голосовавшие за многие пункты коалиционного договора, не давали мандат на некоторые планы нового правительства. Некоторые журналисты и оппозиционные политики говорят уже об ограниченной легитимности новой коалиции. Согласитесь, что „неожиданно“ обнаруженный дефицит бюджета в размере около 10% расходов предыдущее правительство хотя бы частично прогнозировать было обязано.

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