МНЕНИЕ | „Железности“ Каи Каллас не хватит для решения бюджетных проблем(5)
Всего лишь через пять недель после выборов, по версии Norstat, у реформистов поддержка упала с 31 до 26 процентов. И это лишь первая реакция на их манипуляции с повесткой периода выборов (избирателям неприятно узнавать после выборов, что избранники скрыли главные проблемы). В такой ситуации вряд ли возникнет ощущение, что страна в надежных руках, отмечает Валерий Сайковский в колонке для RusDelfi.
В феврале на финише кампании, при наблюдении дебатов и программ участников, стало ясно, что у победителей вряд ли будут полноценные ответы на вызовы политики Эстонии. Все оказалось еще интереснее – сразу после выборов выяснилось, что две трети проблем, которые стали темой коалиционных переговоров, политики, и прежде всего, реформисты, во время выборов не обсуждали.