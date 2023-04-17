„На это место никто особо не хотел“. Кто они — наши новые министры?

Посты министров традиционно распределяют председатели партий. Прибегают к самому распространенному и простому методу: три партии одна за другой выбирают, какие места они хотят получить. Партия реформ начинает и отдает пост премьер-министра Кае Каллас. Реформистам хотелось заиметь и место министра образования и науки, и они бы его получили, если бы успели в свой черед, но именно эту должность первой выбрала Eesti 200. Соцдемы в первом раунде выбрали кресло министра внутренних дел. И так далее.

Идея была хороша, однако в итоге все равно получилось так, что Eesti 200 и социал-демократы обозначили свои ожидания и от них не отступили. „Чтобы партнеры чувствовали себя в коалиции комфортно, они получили те позиции, о которых просили. Мы, например, очень хотели [получить] образование“, — сказала председатель Партии реформ Кая Каллас.

Во-вторых, совместно обсудили и кандидатов на министерские посты. Раньше каждая партия сама решала, кому отдать полученный портфель, а глава правительства не вмешивался. Но почему были выбраны именно эти люди?

Министр финансов Март Вырклаев

„Март — очень хороший союзник“, — говорит Кая Каллас. Она не скрывает, что имеет в виду верную работу политика, возглавлявшего фракцию Партии реформ в предыдущем правительстве, по увеличению количества реформистов во дворце Тоомпеа.