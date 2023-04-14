ВИДЕО | Главный тренер сборной Украины по хоккею: мы вам белой завистью завидуем - у вас такой шикарный хоккейный стадион

Сборная Украины продолжает готовиться к чемпионату мира в дивизионе 1B, который пройдет в Эстонии (23-29 апреля). По завершении первого тренировочного микроцикла на сборах в Таллинне RusDelfi пообщались с главным тренером украинской сборной по хоккею Вадимаом Шахрайчуком, который поделился впечатлениями от ледового холла Тондираба, а также рассказал о шансах сборной Украины и о фаворитах предстоящего чемпионата мира.

„Большое спасибо Эстонии и Таллинну за такие классные условия, мы очень довольны теми условиями, которые создали для нашей подготовки. Мы вам белой завистью завидуем, что у вас такой шикарный хоккейный стадион, и тому, что дети могут тренироваться в таких условиях“, — похвалил Вадим Шахрайчук ледовый холл Тондираба.

С 23 по 29 апреля в Таллинне в ледовом холле „Тондираба“, пройдет чемпионат мира первого дивизиона группы В, где примут участие сборные Эстонии, Украины, Японии, Китая, Нидерландов и Сербии.

Билеты на ЧМ первого В дивизиона в Таллинне можно купить в Piletitasku.

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