ФОТО | Место, где стоял нарвский танк, „украсили“ цитатой погибшего „военкора“ Татарского. Начато производство по статье о поддержке и оправдании международных преступлений

„Всех победим, всех убьем, всех, кого надо, ограбим. Все будет, как мы любим“, - написано на каменной ограде. Судя по свежести краски и запаху, надпись нанесена недавно.

Руководитель Нарвского отделения полиции Индрек Пюви сказал RusDelfi, что полиция занимается этим инцидентом. „Мы начали производство по статье о поддержке и оправдании международных преступлений. Любое разжигание ненависти и вражды в Эстонии недопустимо. Полиция активно занимается установлением личности человека, сделавшего эту надпись“.

Полиция подчеркнула, что высказываниям, которые противоречат независимости Эстонии, нет места в свободном государстве. Точно так же запрещены поддержка и оправдание войны через надписи и символы, полиция всегда реагирует на такие действия.

„Мы начали производство и сейчас проводим все процедуры, чтобы установить личность человека, совершившего это действие. Для этого мы просматриваем все камеры, которые есть поблизости, и собираем всю возможную информацию. Об этом граффити мы также сообщили в местное самоуправление, которое уже занимается тем, чтобы очистить стену“, - рассказал Индрек Пюви.

Активисты НКО „Память“, которые несколько месяцев украшают место, где стоял танк, цветами и свечами, возмущены и считают, что это провокация.

Управа Нарвы сообщила, что город уже занимается вопросом удаления надписи со стены. Вскоре фирма приступит к уборке.

Новость дополняется.