ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (414-й день) | NYT назвала имя человека, к которому ведут следы по делу о секретных документах разведки

NYT назвала имя человека, к которому ведут следы по делу о сливе секретных данных

Газета The New York Times назвала имя руководителя небольшого игрового онлайн-чата, в котором всплыли секретные документы американской разведки.

По сведениям NYT, это 21-летний член Национальной гвардии американских ВВС в штате Массачусетс Джек Тейшейра.

Как пишет газета, он курировал небольшую, в 20-30 человек, онлайн-группу под названием Thug Shaker Central, члены которой - в основном молодые люди и подростки, объединившиеся на почве общей любви к оружию, расистским онлайн-мемам и видеоиграм.

Два американских чиновника подтвердили газете, что следователи хотят поговорить с Тейшейрой об утечке правительственных документов в частную онлайн-группу. Один чиновник сказал, что у Тейшейры может быть информация, имеющая отношение к расследованию.

Федеральные следователи несколько дней разыскивают человека, который слил в сеть совершенно секретные документы, но пока так и не назвали ни Тейшейру, ни кого-либо другого в качестве подозреваемых.

Несколько месяцев назад один из пользователей загрузил в эту небольшую чат-группу сотни страниц документов американской разведки.

NYT поговорила с четырьмя членами чат-группы Thug Shaker Central, один из которых сказал, что знает человека, который сливал информацию, не менее трех лет. Он заявил, что встречался с ним лично и называл его O.G.

Друзья описали этого человека как более старшего, чем большинство подростков-членов группы, и как бесспорного лидера. Один из них утверждал, что O.G.по своей работе имел доступ к документам разведки.

Хотя участники группы не назвали ее лидера по имени, цифровой след, как утверждает New York Times, ведет к Тейшейре.