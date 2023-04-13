Норвегия высылает 15 российских дипломатов, подозреваемых в шпионаже

Это далеко не первая высылка российских дипломатов с тех пор, как в прошлом году Россия начала полномасштабное вторжение в Украину.

„РФ даст соответствующий ответ“, - цитирует российский МИД агентство ТАСС.

Норвежские власти вели наблюдение за высылаемыми лицами „в течение долгого времени“, прежде чем объявить их персонами нон грата (неприемлемыми или нежелательными), говорится в заявлении правительства.

Они должны покинуть страну в ближайшее время. Как обычно в подобных случаях, правительство не уточнило, какие действия дипломатов дали повод для подозрения.

Норвегия заявила, что Россия представляет „самую серьезную разведывательную угрозу“, с которой сталкивается страна, и эта угроза возрастает на фоне „ухудшения ситуации с безопасностью в Европе“.

Норвегия имеет общую сухопутную границу с Россией протяженностью 197 км. Страна не входит в ЕС, но ввела схожие санкции в отношении России.

В апреле 2022 года Норвегия выслала трех человек, которые, по заявлению властей, были офицерами разведки, на что Россия ответила высылкой трех норвежских дипломатов.

В октябре 2022 года норвежская полиция арестовала преподавателя университета, обвиненного в шпионаже в пользу Москвы.

Норвежские СМИ назвали его гражданином России Михаилом Валерьевичем Микушиным, он якобы выдавал себя за бразильца. Этот человек отрицает выдвинутые против него обвинения.

Объявляя о новой высылке, министр иностранных дел Норвегии подчеркнула, что правительство хочет поддерживать нормальные дипломатические отношения с Москвой.

„Но мы не допустим, чтобы дипломатические миссии использовались для секретной разведывательной деятельности“, - отметила при этом Анникен Хюитфельд.

В последние месяцы десяткам российских чиновников, обвиняемых в злоупотреблении дипломатическими привилегиями для ведения разведывательной работы, было предписано покинуть европейские страны. Среди них Ирландия, Нидерланды, Австрия, Чехия и Бельгия.