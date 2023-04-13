The Washington Post: американская разведка считает, что Китай одобрил поставки оружия России(2)
Американская разведка считает, что Китай согласился поставить вооружения российским военным, сообщает The Washington Post со ссылкой на попавшие в сеть документы Пентагона, пишет Meduza.
Газета пишет, что, согласно отчету, разведка США перехватила сообщение российской Службы внешней разведки, в котором говорилось, что Центральная военная комиссия КНР „одобрила дополнительные поставки“ оружия России.
По данным журналистов, Китай хотел сохранить эти поставки в секрете. Для этого китайские власти якобы собирались замаскировать оружие под товары гражданского назначения. Откуда у СВР эта информация, в отчете не уточнялось.
The Washington Post сообщает, что данный документ был подготовлен офисом директора национальной разведки США (ODNI). Он был помечен грифом „совершенно секретно“ и датирован 23 февраля 2023 года.
В ODNI отказались отвечать на вопросы журналистов. В то же время два источника издания в администрации президента и министерстве обороны сообщили, что у США нет доказательств того, что Китай осуществлял поставки оружия России.
В феврале 2023 года США выразили обеспокоенность по поводу того, что Китай может начать поставлять России оружие. В частности, 19 февраля госсекретарь США Энтони Блинкен рассказал, что поднял вопрос о возможных поставках китайского оружия России во время беседы с главой дипломатии КНР Ван И на Мюнхенской конференции по безопасности. Через несколько дней президент США Джо Байден заявил, что „не ждет“ того, что Китай начнет поставлять России боевое оружие, но пообещал „ответ“ со стороны Вашингтона в том случае, если это все же произойдет. В свою очередь Китай обвинил США в том, что именно американские поставки оружия способствуют разжиганию конфликта в Украине.