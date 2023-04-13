Human Rights Watch: российские военные незаконно задерживали и пытали жителей Херсона во время оккупации

По данным Human Rights Watch, российские военные во время всего периода оккупации проводили задержания по похожей схеме: сперва проходил грубый обыск, затем задержанному натягивали на голову шапку или мешок и увозили в один из 20 центров содержания под стражей.

Пострадавшие и члены их семей рассказали правозащитникам, что российские военные применяли пытки и жестоко обращались с задержанными в изоляторах на улицах Теплоэнергетиков и Перекопской в Херсоне, в здании городской администрации и ангаре местного аэропорта, а также в сельской школе в 120 километрах от Херсона.

По словам собеседников правозащитников, задержанных избивали палками, резиновыми дубинками, пытали током, им угрожали смертью и не оказывали медицинскую помощь. Российские охранники, пишет Human Rights Watch в своем докладе, заставляли задержанных выкрикивать пророссийские лозунги, слушать и петь гимн России, а также аплодировать исполнителям патриотических песен.

Во время отступления России из Херсона военные забрали несколько задержанных с собой. Среди них были трое мужчин, с родственниками которых поговорили правозащитники. Двоих задержанных отпустили, но им не разрешили покинуть оккупированную территорию.

В прокуратуре Херсонской области сообщили правозащитникам, что у них есть данные о задержаниях четырех-пяти тысяч человек, но задержанных может быть больше.