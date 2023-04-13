ФОТО | „Виймси“ начал четвертьфинальную серию с победы

„В первом периоде мы были лучше, но в третьем мы сломались. Силы были на равных, но в концовке Рональдс Закис вытаскивал практически из корзины сложные мячи“, — похвалил капитан команды TalTech Карл-Йохан Липс латвийца, недавно присоединившегося к команде. „Закис чувствует себя комфортно, ему очень нравится здесь находиться. В каком-то смысле он хороший транквилизатор. Когда мы начинаем что-то выяснять во время тренировки с Постом [Сийм-Маркус], Закис говорит: мир - мир. Все хорошо“.

В регулярном чемпионате „Виймси“ обыграл „TalTech 101 : 75 дома, но проиграл на выезде 77 : 91. Выездные матчи показали самую равную борьбу на данный момент. Хозяева лучше стартовали в первой игре четвертьфинала, ведя 9:5 через три с половиной минуты после длинного броска Карла-Йохана Липса, но затем на глазах у 516 зрителей латвийский защитник Кристапс Глудитис взял игру на себя и совершил три дальних броска. Через десять минут счет уже был 17:19, 11 из 19 голов „TalTech“ забил Глудитис.

На второй минуте второй четверти „Виймси“ все еще отставал 19:24, но затем подопечные Валдо Липса развернули ход игры. На большой перерыв команда ушла с преимуществом 42:35.

Виймси совершил решающий рывок в начале четвертой четверти, когда смог оторваться от соперника. На этом игра была окончена, и „Виймси“ выиграл первый матч четвертьфинальной серии из трех побед со счетом 85 : 79.

Капитан TalTech Эрик Кидус, набравший пять очков, признал, что проигрыш был болезненным. „Игра была тяжелой. По первым эмоциям можно сказать, что два их рывка, которые были во второй и четвертой четвертях, были роковыми. Там они получили отрыв, а мы были в роли догоняющих“, - сказал он.

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