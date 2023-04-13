ВИДЕО | Хоккеист сборной Украины: возникали мысли отправиться на фронт(1)
С 23 по 29 апреля в Таллинне, в ледовом холле „Тондираба“, состоится чемпионат мира группы B первого дивизиона, в котором примут участие сборные Эстонии, Украины, Японии, Китая, Нидерландов и Сербии.
Сборная Украины готовится к предстоящему ЧМ в Таллинне. В рамках подготовки к турниру дважды сыграли против Венгрии, проведут две игры с Литвой, а также две встречи со сборной клубов Латвии. RusDelfi пообщались с защитником сборной Украины Евгением Ратушным, который выступает за херсонский хоккейный клуб „Днепр“ и был признан лучшим игроком сезона чемпионата Украины 2022/23.
Хоккейный клуб „Днепр“ до начала войны базировался в Херсоне, и Евгений вместе со своей девушкой застал войну там.
„Я играл в Херсоне и застал войну там. Мы полтора месяца находились в оккупации. Морально было очень тяжело - видеть российских военных и всю эту военную технику. Потом отправились к родителям в Винницу (центр Украины) и возникали мысли пойти на фронт“, — рассказал Евгений.
ЧМ-2023 по хоккею в дивизионе 1B состоится 23-29 апреля в Таллинне. Соперниками сборной Эстонии станут сборные Украины, Японии, Китая, Сербии и Нидерландов.
Билеты на ЧМ в Таллинне можно купить в Piletitasku.
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