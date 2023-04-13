Грядет аномальная жара и ливневые дожди. Что Таллинн делает для защиты своих жителей?

Но глобальном и местном уровне

Помимо достижения международных целей, изменениями климата нужно углубленно заниматься и на местном уровне, говорит вице-мэр Таллинна Владимир Свет. Среди прочего при городском планировании нужно разрабатывать способы уменьшения образования выхлопных газов, новые решения для системы канализации, а также привнести в столицу озеленение, которое обеспечит тень.

„Хорошим примером тут является строительство новых трамвайных путей, а также введение нового пособия, которое помогает квартирным товариществам устанавливать солнечные батареи на крышах домов. Но в то же время есть несколько нововведений, менее заметных для жителей Таллинна. Так, благодаря новым тендерам мы дадим преимущество в обслуживании улиц компаниям, использующим больше электрооборудования, кроме того, перестроим ливневую канализацию таким образом, чтобы при необходимости она могла лучше справляться с экстремальными погодными условиями“.

Больше озеленения

Чем жарче становится в городе, тем большую роль в обеспечении тени и сохранении биоразнообразия играют зеленые зоны. И высокое озеленение, и зеленые островки помогают связывать углерод, обеспечивают среду обитания для опылителей и уменьшают жар, идущий от дорожного покрытия.

„В городе Таллинне на данный момент реализуется несколько международных проектов, направленных на адаптацию и смягчение последствий изменения климата“, – добавляет Май Андерссон, руководитель проектов центра управления Центра стратегического управления Таллинна.

Чтобы адаптироваться к волнам жары и предотвратить при этом эмиссию CO 2 , Таллинн участвует в международном проекте KNOWING. Для этого в Вяйке-Ыйсмяэ создана пилотная зона, где партнеры проекта разрабатывают наиболее подходящие для региона методы смягчения волн жары, которые позднее можно будет использовать и в других районах столицы и городах Эстонии, а также в соседних странах.