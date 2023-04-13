Грядет аномальная жара и ливневые дожди. Что Таллинн делает для защиты своих жителей?
В середине марта ООН опубликовала новый отчет об изменении климата, в котором говорится, что для того чтобы сохранить пригодные для жизни климатические условия, выбросы парниковых газов в глобальном масштабе нужно сократить вдвое уже к 2030-му году, и что цели Парижского соглашения по климату, вступившего в силу в 2016 году, ускользают. Между тем к концу нынешнего века в Эстонии прогнозируется повышение температуры на 3 градуса и интенсивные периоды засухи и обильных дождей.
Но глобальном и местном уровне
Помимо достижения международных целей, изменениями климата нужно углубленно заниматься и на местном уровне, говорит вице-мэр Таллинна Владимир Свет. Среди прочего при городском планировании нужно разрабатывать способы уменьшения образования выхлопных газов, новые решения для системы канализации, а также привнести в столицу озеленение, которое обеспечит тень.
„Хорошим примером тут является строительство новых трамвайных путей, а также введение нового пособия, которое помогает квартирным товариществам устанавливать солнечные батареи на крышах домов. Но в то же время есть несколько нововведений, менее заметных для жителей Таллинна. Так, благодаря новым тендерам мы дадим преимущество в обслуживании улиц компаниям, использующим больше электрооборудования, кроме того, перестроим ливневую канализацию таким образом, чтобы при необходимости она могла лучше справляться с экстремальными погодными условиями“.
Больше озеленения
Чем жарче становится в городе, тем большую роль в обеспечении тени и сохранении биоразнообразия играют зеленые зоны. И высокое озеленение, и зеленые островки помогают связывать углерод, обеспечивают среду обитания для опылителей и уменьшают жар, идущий от дорожного покрытия.
„В городе Таллинне на данный момент реализуется несколько международных проектов, направленных на адаптацию и смягчение последствий изменения климата“, – добавляет Май Андерссон, руководитель проектов центра управления Центра стратегического управления Таллинна.
Чтобы адаптироваться к волнам жары и предотвратить при этом эмиссию CO2, Таллинн участвует в международном проекте KNOWING. Для этого в Вяйке-Ыйсмяэ создана пилотная зона, где партнеры проекта разрабатывают наиболее подходящие для региона методы смягчения волн жары, которые позднее можно будет использовать и в других районах столицы и городах Эстонии, а также в соседних странах.
Парк Вормси в Ласнамяэ будет обновлен с использованием зеленых решений GoGreenRoutes. Кроме того, в таллиннском районе Пельгулинн создается первый общинный сад. „Создание общинного сада „Пельгуаэд“ – это новая концепция для Таллинна: в современно оформленном саду у горожан будет прекрасная возможность выращивать продукты питания, проводить время, организовывать общинные мероприятия и образовательные занятия на свежем воздухе как для местных жителей, так и для других заинтересованных“, – объясняет Май Андерссон. И добавляет, что для горожан также разработан очень практичный и способствующего природному разнообразию каталог озеленения, в котором представлены эффективные советы по озеленению в городских садах.
В рамках проекта GreenTwins в сотрудничестве с Хельсинки разрабатывается цифровая зеленая модель двойного города. Кроме того, в городском пространстве будет установлено около 30 общественных кранов с питьевой водой, чтобы в жару люди могли потреблять чистую питьевую воду.
Куда отводить воду?
Ученые прогнозируют, что в будущем волны жары будут чередоваться с периодами интенсивных обильных дождей, что может привести к опасным наводнениям. Прогнозируется, что среднегодовое количество осадков в Эстонии увеличится на 19 %, наибольшее увеличение ожидается весной (24 %) и зимой (22 %). Уже сегодня существующие ливневые системы не всегда справляются во время проливных дождей, и в городах происходят наводнения из-за недостаточного эффективного водоотведения. Поэтому Tаллинн участвует в проекте LIFE UrbanStorm, целью которого является развитие экономных и устойчивых к изменению климата городских ливневых систем, а также повышение квалификации специалистов и инженеров по управлению водными ресурсами.
„Климатическая нейтральность и зеленый поворот могут казаться людям концепцией, далекой от жизни, но на самом деле изменения климата и способы борьбы с ними влияют почти на все сферы жизни. Мы должны действовать с умом, чтобы достичь поставленных целей, а также доходчиво объяснить это горожанам и вовлечь их в изменения“, – добавляет вице-мэр Таллинна Владимир Свет.
Что можно предпринять самому?
Но и сами горожане могут внести свой вклад в смягчение последствий изменения климата, сокращая количество поездок на автомобиле, отдавая предпочтение общественному транспорту, экологичному потреблению, продуманному обращению с отходами, а также участвуя в озеленении городских садов.
Кроме того, в рамках специальной программы Зеленой столицы Таллинн организует ряд мероприятий, повышающих осведомленность горожан о климате. Например, всех желающих приглашают принять участие в тематическом дне „Погода и климат“, который состоится 16 апреля в Пальмовом доме Ботанического сада, где эксперты поделятся своими знаниями об изменении климата.
Всю актуальную информацию о событиях и мероприятиях в рамках программы „Таллинн – Зеленая столица Европы 2023“ можно найти на greentallinn.eu/ru