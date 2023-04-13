„Не дают возможности творчески работать“. Популярный нарвский клуб Ro-Ro закроют? Вопрос решится совсем скоро.

Несколько дней назад городская управа поставила в известность владельца арт-клуба Ro-Ro Романа Бойко о необходимости оплатить задолженность за аренду не позднее 14 апреля. В противном случае город вынужден будет отказаться от договора аренды.

Роман Бойко пошутил в разговоре с RusDelfi, что, возможно, ему придется продать почку, тогда он оплатит долг. Роман считает, что в Нарве отсутствует уважение к труду: „Меня давно терроризируют этими вещами, не дают возможности творчески работать, все время создают рамки, препятствия, сейчас еще другие события в мире занимают внимание, и отношение к искусству стало второстепенным“.

Бойко рассказал, что иногда ему удается договариваться о рассрочке, потому что даже зимние концерты он оплачивает из накопленных за лето средств. „У нас сезон летом, после него могу оплачивать, – говорит владелец Ro-Ro. – Раньше город выступал как партнер, а сейчас вот принял жесткую позицию по отношению к нам. Давно нас хотят выгнать“.

Роман не дал точный ответ, получится ли у него внести арендную плату вовремя, до расторжения договора. Сказал: „Следите за развитием событий“. Пока клуб ищет работников на летний сезон: поваров, барменов, официантов – и расписывает даты будущих концертов и творческих мероприятий. Как обычно у Ro-Ro все планируется ярко и интересно.

Площадь двухэтажного арт-клуба, расположенного на берегу реки, – 224,5 квадратных метров, не считая обустроенного пространства для летнего кафе на улице. В соответствии с методическим руководством по расчёту арендной платы стоимость одного квадратного метра арендуемого помещения составляет 1,85 евро в месяц, прокомментировала нашему корреспонденту Екатерина Казакова, главный специалист Отдела имущества Департамента Городского хозяйства. Она ответила, что договор аренды с компанией Романа Бойко заключен до 20 апреля 2034 года.