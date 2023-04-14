От предвыборных обещаний у Ида-Вирумаа остался кукиш. Ни нового шоссе, ни налоговых льгот, туман по Нарвской больнице

Из трех партий, образовавших, наконец, властный союз, в предвыборных обещаниях Ида-Вирумаа был отдельно выделен только у Eesti 200 и представлен аж двенадцатью пунктами. В числе прочего там шла речь о том, что большую часть платы за горючие сланцы, получаемой от Ида-Вирумаа, собирались направить обратно на Северо-Восток и использовать эти доходы для развития региона, привлечения новых инвестиций и создания новых рабочих мест. В свежем коалиционном соглашении этот вопрос, к сожалению, отражения не нашел. Как и многие другие, констатирует RusDelfi.