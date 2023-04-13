ФОТО | В Нарве ждут, когда заработает фонтан у ратуши

Впервые небольшой фонтан начал радовать горожан еще в 1870-х годах. Сейчас его заново делали в рамках проекта реконструкции ратуши. Нарвский скульптор Борис Иванов должен был сделать арку с листьями, а за льва, важный элемент декора фонтана, отвечала фирма, делающая реконструкцию. Но в итоге получилось, что льва в ускоренном темпе делал тоже Борис Иванов.

„За четыре с половиной дня я сделал льва, - рассказывает нарвский скульптор, - и пять дней делал листья. Льва можно было бы ещё недельку поделать, а листья в арке как минимум месяц надо было делать“. По словам прохожих, им нравится, что получилось и они хотят увидеть, как фонтан будет выглядеть, когда его запустят.

„Этот фонтан - реплика на тот, что стоял до войны, не копия, - говорит Борисов, - делали его по фотографиям, мне кажется этот вариант в чем-то лучше, в чём-то не очень“.