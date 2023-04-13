МНЕНИЕ | Борис Ковальский: путинисты стали хитрее и сменили тактику

Свастику на всеобщее обозрение не выставляют. В остальном американские немцы часто хуже тамошних. Живя вдали от Германии, они видят обожаемую родину-мать сквозь сентиментальный розовый флер, хотя в свое время покинули ее, потому что она обернулась для них злой мачехой, сказал Кан насмешливо. — Советую вам послушать, как на этой улице разглагольствуют о патриотизме, пиве, рейнских мелодиях и чувствительности фюрера.

Э.М. Ремарк - Тени в раю



После 24 февраля 2022, когда российская армия в вторглась в Украину, Европа в объединилась в поддержке Украины. И если поставки оружия и могли вызывать сомнения, споры и опасения, то в гуманитарных вопросах разногласий не было - беженцам помогали и продолжают помогать. И украинские военные беженцы и политэмигранты из России в большинстве своем легко интергируются, находят работу, открывают бизнесы и очень скоро перестают быть обузой для принимающих государств (это подтверждает официальная статистика).