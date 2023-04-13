МНЕНИЕ | Коалиционный договор: хвалить нельзя ругать(5)
Судя по первым реакциям общественности и СМИ, ругать новый правящий союз и план его действий, оформленный в виде коалиционного соглашения, является чуть ли не признаком хорошего тона. Я же, несмотря на аналогичный скепсис и принадлежность к оппозиционной партии, решила устроить сама себе челлендж — пойти на мысленный эксперимент и убедить саму себя, что плюсов там не меньше, чем минусов, а запятую в заголовке статьи можно ставить в разных местах. Невозможное возможно? - задается вопросом Юлия Тимербулатова.
Итак, нам честно сказали, что финансы государства в ужасном состоянии. Прямота и правда — это плюс. Молодцы. Правда, реформисты не преминули покривить душой, списывая всё на прежние правительства и словно забывая, что последние два кабинета министров формировали именно они.
Другой вопрос — как проблему решить. Заявлено о повышении налогов. Тут за честность можно хвалить одних лишь соцдемов, потому что в программах других партий ни о каком повышении речи не шло. Премьер Кая Каллас еще осенью, отвечая в парламенте на вопрос оппозиции, надменно призывала читать по губам: мол, повышения налогов не будет.
Другой реформист, Ханно Певкур, объяснил решения создаваемой коалиции в эфире Радио 4 и вовсе парадоксальным образом: дескать, у нас нельзя проводить референдум по вопросам налогов, а выборы — это и есть референдум, потому что всенародное голосование. Я обещала искать плюсы? Хорошо, пусть будет плюс за изворотливость.
Иллюзии и реальность
А теперь не ёрничая. Да, нам повысят подоходный налог с 20 до 22 процентов. Но ведь скоро не облагаемый налогом минимум достигнет 700 евро для всех. И почти все (!) от этой реформы выиграют. В проигрыше будут только те, кто получает в месяц больше 8000 евро. Ну а сколько у нас таких? И насколько существенными для них будут пара десятков или даже сотня евро? Так что тут жирный плюсик от нас всех. Окей, почти всех.
Но ведь снова дьявол кроется в деталях. Тот, у кого сегодня оклад 1000 евро брутто, после реформы будет ежемесячно получать на руки на четыре евро больше. Тот, чья брутто-зарплата 1500, получит „чистыми“ на 38 евро больше, чем сейчас. А при зарплате 3000 выигрыш составит 96 евро.
Мне очень нравятся записанные в коалиционном соглашении слова о намерении проводить политику, направленную на снижение неравенства и риска бедности. Но где в приведенных выше цифрах справедливость, если именно получатели низких зарплат оказывают в самом маленьком плюсе?
И еще один фокус: если по итогу почти все будут получать на руки больше денег, то и в госказну денег будет поступать вовсе не больше, чем сейчас. И тогда вопрос: а зачем было вообще огород городить? Ответ напрашивается сам собой: для того, чтобы реформисты могли выполнить одно из ключевых обещаний — ликвидировать так называемый „налоговый горб“ и установить необлагаемый минимум в 700 евро для всех. Пять баллов за ловкость рук! Но ведь любая ловкость рук — это всё равно мошенничество.
Еще, пожалуй, плюсану реформистам за гибкость. Это ж надо, столько лет твердо стоять за незыблемость подоходного налога, скромно гордиться тем, что именно они в свое время снизили его с 26 до 20 процентов, а теперь взять, да отступиться от железобетонных убеждений, потому что отечество спасать надо!
Как в Голливуде: всё везде и сразу
Несомненно, плюс коалиции за находчивость в деле изыскания средств для бюджета. Что там размениваться на какие-то акцизы и прочие мелкие поборы, давайте обложим всех, везде и сразу — поднимем налог с оборота с 20 до 22 процентов. Только вот еще чёрт дернул вспомнить, что в 2009 году НСО уже повышали (когда-то он был 18 процентов). И тогда обещали, что это временное (!) решение, пока у нас кризис. Опять же молодцы, что в этот раз про временное врать не стали. А что делать — деньги нужны.
Пламенный привет коалиции от многодетных семей, пособия которым посчитали слишком щедрыми и решили урезать их на 200 евро. Логика тут проглядывается, ведь принятие закона раскололо общество, да и президент его сразу не провозгласил, указав на неравный подход к детям в небольших и больших семьях. Но ведь принимали новшества при правительстве, в которое входили две из трех партий, которые составят новый кабинет министров.
Хорошо, хоть учителей не тронули, пообещав за четыре года поднять их зарплату до 120 процентов от средней по стране. С учетом хронического недофинансирования этой сферы в последние годы здесь тоже поставим жирный плюс. Тем более что с учителями в ближайшие годы из-за планов перехода на эстонский язык обучения будет вообще беда. Но вот что станет с теми, кто потеряет работу или уйдет сам, махнув на всё рукой — на эти вопросы коалиционный договор, увы, не отвечает.
Сроки перехода на эстонский язык обучения остались прежними: к 2027 году эстоноязычными станут все детские сады, к 2030 году – все основные школы. В коалиционном договоре появился новый пункт о том, что там, где это возможно, школы разрешат объединять или помещать эстоноязычных и русскоязычных детей в одну школу. Глядишь, удастся избежать сегрегации, ведь изначально план перехода таким и казался: останутся всё те же русские школы, всё с теми же русскими учителями и учениками, только говорить на уроках они должны будут по-эстонски.
Будущий министр образования Кристина Каллас и вовсе сказала, что конкретный план перехода в ближайшие несколько лет будет составляться „с учетом особенностей регионов и школ с максимально возможной индивидуализацией“. Робко ставлю плюс — может, действительно не станут рубить с плеча.
Видимо, я всё же проваливаю собственный эксперимент: всякая попытка найти что-то хорошее оборачивается усматриванием чего-то неудачного. И не надо говорить, что виной тому партийная принадлежность. Ведь даже ведущие СМИ (разве у нас Postimees или каналы ERR не называют рупором Партии реформ?) отозвались о коалиционном договоре скептически, позволяя даже глумливые фразы в духе „невероятно, что люди подписывают такое в трезвом уме“.
Ну а плюс на минус, как учат в школах на уроках математики на любом языке, неизбежно дает минус.
Kas me sellist Eestit tahtsime?!
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