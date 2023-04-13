МНЕНИЕ | Коалиционный договор: хвалить нельзя ругать

Итак, нам честно сказали, что финансы государства в ужасном состоянии. Прямота и правда — это плюс. Молодцы. Правда, реформисты не преминули покривить душой, списывая всё на прежние правительства и словно забывая, что последние два кабинета министров формировали именно они.

Другой вопрос — как проблему решить. Заявлено о повышении налогов. Тут за честность можно хвалить одних лишь соцдемов, потому что в программах других партий ни о каком повышении речи не шло. Премьер Кая Каллас еще осенью, отвечая в парламенте на вопрос оппозиции, надменно призывала читать по губам: мол, повышения налогов не будет.

Другой реформист, Ханно Певкур, объяснил решения создаваемой коалиции в эфире Радио 4 и вовсе парадоксальным образом: дескать, у нас нельзя проводить референдум по вопросам налогов, а выборы — это и есть референдум, потому что всенародное голосование. Я обещала искать плюсы? Хорошо, пусть будет плюс за изворотливость.

Иллюзии и реальность

А теперь не ёрничая. Да, нам повысят подоходный налог с 20 до 22 процентов. Но ведь скоро не облагаемый налогом минимум достигнет 700 евро для всех. И почти все (!) от этой реформы выиграют. В проигрыше будут только те, кто получает в месяц больше 8000 евро. Ну а сколько у нас таких? И насколько существенными для них будут пара десятков или даже сотня евро? Так что тут жирный плюсик от нас всех. Окей, почти всех.

Но ведь снова дьявол кроется в деталях. Тот, у кого сегодня оклад 1000 евро брутто, после реформы будет ежемесячно получать на руки на четыре евро больше. Тот, чья брутто-зарплата 1500, получит „чистыми“ на 38 евро больше, чем сейчас. А при зарплате 3000 выигрыш составит 96 евро.

Мне очень нравятся записанные в коалиционном соглашении слова о намерении проводить политику, направленную на снижение неравенства и риска бедности. Но где в приведенных выше цифрах справедливость, если именно получатели низких зарплат оказывают в самом маленьком плюсе?